شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لتحسين مبيعات AirPods .. أبل لن تطرح سماعات الأذن السلكية مع iPhone 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد سماعات أبل الذكية AirPods واحدة من أنجح ملحقات الهواتف المحمولة في السوق في الوقت الحالي، حيث تحقق شركة أبل مليارات الإيرادات من خلال AirPods كل عام، ومن أجل زيادة مبيعات AirPods، فلدى أبل خطة جديدة.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقد كشف المحلل الشهير Ming-Chi Kuo اليوم أن أبل لن تتضمن Earpods (سماعات أبل السلكية) في جهاز iPhone 12، وبشكل أساسي، إذا لم يتم تضمين سماعات الأذن في العلبة، فسيأخذ نصف العملاء على الأقل في الاعتبار شراء AirPods، ولجذب العملاء، قد تقدم أبل نوعًا من الترويج لـ AirPods أثناء إطلاق iPhone 12.

وقد كشفت تقارير حديثة عن أسعار سلسلة iPhone 12، وسيأتي الطراز الأساسي iPhone 12 بكاميرتين خلفيتين وسيحتوي على شاشة OLED 5.1 بوصة، وسيكلف 649 دولارًا، وإذا تمكنت من دفع 100 دولارًا إضافيًا، فستتمكن من شراء iPhone 12 Max بسعر 749 دولارًا الذي يتميز بشاشة OLED أكبر بقليل 6.1 بوصة وكاميرتين خلفيتين.

ومن ناحية أخرى، سيكلفك طراز Pro المزود بثلاث كاميرات خلفية مع دعم LiDAR، وهو اختصار لـ Light Detection and Ranging، وشاشة العرض 6.1 بوصة نفسها 999 دولارًا، وأخيرًا، سيحتوي طراز Pro Max على شاشة OLED أكبر مقاس 6.7 بوصة ونفس تقنية الكاميرا مثل iPhone 12 Pro مقاس 6.1 بوصة، وسيكلف iPhone 12 Pro Max حوالى1099 دولارًا.