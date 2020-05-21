نصائح لحماية هاتفك المحمول في الجو الحار 2020

في هذا الجو الحار و ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير جدًا تتأثر كل اجهزتنا الإلكترونية. سواء كانت الهواتف المحمولة او اجهزة الكمبيوتر او الهواتف المحمولة او اي جهاز يعتمد على طاقة كهربية لديك. و يحمل بطارية بمعنى اصح. في هذا المقال سنتحدث حول بعض النصائح التي تساعدك على المحافظة على هاتفك في الأجواء المماثلة

كيف تشحن هاتفك في الجو الحار ؟

المعضلة في شحن الهاتف هي ان هاتفك تزداد حرارته عند الشحن. و ذلك بسبب دخول الكهرباء الي الهاتف و مقاومة الهاتف الداخلية. فكيف تشحن هاتفك امر مهم للتفكير به. شحن الهاتف في درجات حرارة مرتفعة مثل 40 و غيرها الآن مهمة جدًا. اتبع النصائح التالية لتعرف كيفية شحن هاتفك في هذه الأجواء

Advertisements

لا تستعمل هاتفك اثناء الشحن ابدًا اشحن هاتفك في الليل اثناء ما تكون درجة الحرارة منخفضة بعض الشئ ضع هاتفك على سطح صلب من الرخام او الزجاج او الخشب. لا تضعه على سطح لين مثل القماش اذا كان هاتفك مرتفع الحرارة بعض الشئ لا تضعه في الشاحن ابدًا اتركه ليبرد اولًا يستحسن -لصحتك قبل هاتفك- ان تكون في مكان به هواء متحرك سواء عن طريق مروحة او جهاز مكيف

نصائح لإستعمال الهاتف

لا تستعمل هاتفك بشكل طبيعي كما كنت تفعل. الجو الحار سيقوم بزيادة الضرر على جهازك فقط. لن يصلح ان تستعمله بشكل عادي او بشكل طبيعي كما كنت تفعل. لذلك حاول ان تتبع هذه الخطوات و النصائح القادمة حتى لا يتضرر هاتفك بسبب الحرارة

لا تلعب العابًا ثقيلة على الهاتف اذا كان الجو حار اذا اردت تشغيل اي العاب على الهاتف قم بتقليل اعدادات الرسوميات الخاصة بها و اضعافها بعض الشئ. يستحسن ان تخرج هاتفك من الحافظة الخاصة به. خاصة ان كانت مبطنة او كبيرة الحجم بعض الشئ استعمل حافظات من السيليكون الواسع التي تسمح للهاتف ان يبرد.

ماذا افعل عندما يسخن هاتفي ؟

عندما تزداد درجة حرارة هاتفك يستحسن ان تقوم بتركه و التوقف عن استعماله. لا تقم بتوصيله للشحن. فقط اتركه على سطح صلب مثل الزجاج او الرخام او الخشب او حتى المعدن. و ذلك حتى يفقد الهاتف حرارته من جديد. لا تستعمل الى النصائح التي تقول بأن تعرضه لدرجة حرارة منخفضة كأن تضعه في الفريزر او الثلاجة او ان تقوم بوضعه تحت الماء -اذا كان الهاتف مقاومًا للماء- لأن هذه ما يسمى بالصدمة الحرارية و هذا ما سيجعل هاتفك في حال اسوأ فلا تقم بذلك. في النهاية حافظ على صحتك الحرارة مرتفعة و ليست مناسبة لك كشخص او لهاتفك