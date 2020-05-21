تحدٍ لأمازون..فيسبوك تطلق “متاجر أونلاين” للبيع مباشرة

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تعرض الميزة الجديدة، المسماه ”متاجر“ shops، قوائم المنتجات في كتالوج تم تحميله ومخصص لإظهار الشكل والأسلوب الخاصين بالعلامات التجارية.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تسمح الخاصية الجديدة للمستخدمين بتصفح المجموعة الكاملة للمتجر وحفظ العناصر وتقديم طلب شراء داخل المنصة.

وتم الإعلان عن الإضافة الجديدة من قِبل الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ الذي يأمل أن تساعد هذه الميزة أصحاب الأعمال على العمل خلال جائحة كورونا.

وتحدث زوكربيرغ خلال بث عبر الإنترنت حول المتاجر قائلا: ”إذا لم تتمكن من فتح متجرك أو مطعمك فعليا، فلا يزال بإمكانك تلقي الطلبات عبر الإنترنت وشحنها إلى الأشخاص“.

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وتأتي هذه الميزة بعد أن أجبر إغلاق كورونا مئات الآلاف من الشركات والمتاجر الصغيرة على إغلاق أبوابها، واقتراب 11% منها من الإفلاس المحتوم إذا لم يتغير الوضع في الأشهر الثلاثة المقبلة.

مكّن فيسبوك الشركات من بيع المنتجات عبر المنصة في الماضي، ولكن خاصية ”متاجر“ تسمح للمستخدمين بتخصيص واجهة متجر تعكس علامتهم التجارية، وفي المستقبل، ستتمكن الشركات من بيع منتجاتها عبر تطبيقات فيسبوك المختلفة، بما في ذلك واتساب وماسينجر وإنستغرام دايريكت.

سيكون بإمكانهم أيضا وضع علامة على المنتجات في البث المباشر، وكل ما يجب على العملاء فعله هو النقر على العلامة ليعاد توجيههم إلى صفحة طلب المنتج.

وقال زوكربيرغ إنها تجربة واحدة بسيطة ومتسقة عبر هذه المجموعة من التطبيقات، ما يعني أنها أسهل للأشخاص. ومن المعروف أن فيسبوك ستتقاضى رسوما على عمليات البيع، ولكنها لم تكشف عن المبلغ المحدد بعد.