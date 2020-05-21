تكنولوجيا: جوجل تستعد لدعم مستخدمي تطبيق Meet بميزة الخلفية الضبابية قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت عملاق البحث قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن فتح تطبيق Meet لجميع المستخدمين في إطار خططها لإغلاق تطبيق Hangouts بشكل نهائي، وفي تسريبات جديدة أشير إلى أن عملاق البحث تستعد لجلب ميزة الخلفية الضبابية لدعم المستخدمين في إجتماعات الفيديو في التطبيق.

قدمت جوجل ميزة الخلفية الضبابية في السابق لمستخدمين تطبيق Duo في مكالمات الفيديو، حيث كشف عن الميزة الجديدة عبر موقع 9to5Google، الذي رصد التعليمات البرمجية للإصدار رقم 41.5 من Meet في متجر بلاي، التي تؤكد على أن ميزة الخلفية الضبابية في مكالمات الفيديو تأتي قريباً للتطبيق.

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أيضاً رصدت الميزة في الإصدار الخاص بمنصة الأندوريد من التطبيق، ومن المتوقع أن تقدم جوجل الميزة أيضاً لاحقاً في الإصدار الخاص بالمتصفح من تطبيق Meet.

ومن المتوقع أن تعلن جوجل لاحقاً عن جلب الميزة للتطبيق، لتقدم للمستخدمين إختيار أفضل للخصوصية، لينافس تطبيق Zoom الذي يقدم ميزة تغيير الخلفية في الفيديو.

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