الذاكرة التخزينية الخارجية Samsung T7 SSD متاحة الآن للشراء بسعر يبدأ من 130$

فاطمة أيت طالب - دبي - تُعتبر الذواكرة التخزينية الخارجية المحمولة وسيلة رائعة لتخزين الملفات أثناء التنقل، وهو أمر مهم إذا كنت تعمل في الخارج أو إذا كنت مصورًا أو فلوجر وتحتاج إلى نقل الصور أو مقاطع الفيديو إلى ذاكرة تخزينية خارجية بدلاً من الحاسوب المحمول. ومع ذلك، فإن المشكلة مع الذواكرة التخزينية الخارجية هي أنها تكون بطيئة جدًا، وخاصة إذا كنت تتطلع إلى نقل ملفات ضخمة مثل الفيديوهات العالية الدقة.

هذا هو المكان حيث تكون الذواكر التخزينية SSD مفيدة، فقد أعلنت شركة سامسونج للتو أن الذاكرة التخزينية الخارجية Samsung T7 SSD أصبحت متاحة الآن للشراء. هذه الذاكرة التخزينية الخارجية صغيرة الحجم ويمكن أن تدخل إلى جيبك بسهولة. تصميمها الذي يستند على الألومنيوم المقاوم للصدمات إلى حد ما يجعلها قادرة على تحمل سقطات من إرتفاع يصل إلى مترين.

أما بالنسبة للأداء، فإن Samsung T7 SSD ستكون قادرة على بلوغ سرعة تصل إلى 1050 ميغابايت في الثانية على مستوى القراءة، وسرعة تصل إلى 1000 ميغابايت في الثانية على مستوى الكتابة. هذا يعني أن نقل فيديوهات 4K يجب أن يستغرق بضع ثوانٍ بدلاً من دقائق. هذه الذاكرة التخزينية الخارجية ستحتوي أيضًا على التشفير AES 256-bit، وستدعم أيضًا الإقتران عبر USB Type-C أو USB Type-A، لذلك إذا كان لديك حاسوب محمول قديم بدون منافذ USB Type-C، فيمكنك إستخدام هذه الذاكرة النخزينية الخارجية معه.

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إذا كانت هذه الذاكرة التخزينية الخارجية قد أثارت إعجابك، فليكن في علمك أنها تُكلف 130 دولار أمريكي لنسخة 500 جيجابايت، وما يصل إلى 230 دولار أمريكي لنسخة 1 تيرابايت، وما يصل إلى 400 دولار أمريكي لنسخة 2 تيرابايت.