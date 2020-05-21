تشكيلة iPhone 12 Series قد تأتي مع لوحة أم بتصميم مختلف، وفقا لتسريب جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين أنه من المتوقع أن تقوم شركة آبل على الأرجح بإجراء بعض التغييرات على التصميم الخارجي لتشكيلة iPhone 12 Series، فيبدو أن التغييرات لن تنتهي عند هذا الحد. وفقا للتسريب الأخير على إحدى الشبكة الإجتماعية الصينية، فيبدو أن شركة آبل ستقوم أيضًا بإجراء بعض التغييرات على التصميم الداخلي لهواتف iPhone 12.

ووفقا لصورة تم تسريبها من قبل Mattia_fb على شبكة تويتر، فيبدو أن شركة آبل ستقوم بإجراء تغييرات على تصميم اللوحة الأم لهواتف iPhone 12. كما ترى في الصورة، ستتبنى اللوحة الأم الجديدة تصميمًا على شكل الحرف L على عكس هواتف iPhone الحالية التي تتبنى تصميمًا على شكل مستطيل.

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وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست في الواقع المرة الأولى التي تستخدم فيها هواتف iPhone لوحة أم على شكل حرف L. آخر مرة رأينا فيها مثل هذا التصميم كان في iPhone 8، وبعد ذلك تحولت آبل إلى التصميم ذي الطابقين، ولكن الآن يبدو أن شركة آبل قررت العودة إلى التصميم القديم الذي يتبنى شكل الحرف L.

لسنا متأكدين من نوع التغييرات التي أجرتها شركة آبل والتي دفعتها إلى إستخدام لوحة أم على شكل الحرف L، ولكم كما أوضح موقع Apple Insider، فمن الممكن أن تكون هذه اللوحة الأم غير مصممة بالضرورة لـ iPhone، وإنما تم تصميمها لشيء آخر، لذلك يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.