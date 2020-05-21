Xiaomi تُحدد موعد الإعلان الرسمي عن Redmi 10X، وقد يصل برفقة هاتفين آخرين

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Xiaomi فعلاً بإطلاق تشكيلة Redmi Note 9 Series في جميع أنحاء العالم، ولكن هناك دولة كبرى مفقودة في القائمة، وهي الصين. ومع ذلك، ستقوم شركة Xiaomi بإطلاق الهاتف Redmi Note 9 تحت إسم Redmi 10X في الصين، والملصق التشويقي الأحدث لسفير العلامة التجارية يؤكد الشكوك. وكشف الملصق التشويقي الجديد أيضًا أنه سيتم إطلاق الهاتف Redmi 10X في الصين يوم 26 مايو، وهو ما يعني يوم الثلاثاء المقبل.

وفقًا لمصادر موقع Xiaomishka الروسي، فسوف يتم الإعلان عن هاتفين آخرين جنبًا إلى جنب مع Redmi 10X 5G، وهما Redmi 10X 5G و Redmi 10X 5G Pro. في حين سيأتي الهاتف Redmi 10X 4G بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Redmi Note 9 الحالي، فنحن لا نعرف أي شيء بشأن مواصفات الهاتفين Redmi 10X 5G و Redmi 10X 5G Pro.





نظرًا إلى أنه سيكون مماثلاً للهاتف Redmi Note 9، فهذا يعني أن الهاتف Redmi 10X 4G سيصل بدوره مع مواصفات تقنية تشمل المعالج MediaTek Helio G85، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر المسؤول عن إستشعار معلومات العمق.

Advertisements

الهاتف Redmi 10X 4G سيأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل، ومع بطارية بسعة 5020mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W، كما أنه سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل وبواجهة MIUI 11.