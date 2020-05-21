الإعلان عن النسخة العالمية من واجهة MIUI 12، وستصل لـ 47 جهاز إبتداء من الشهر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد شهر من الإعلان عنها في الصين، قامت شركة Xiaomi أخيرًا اليوم بالإعلان عن النسخة العالمية من واجهة MIUI 12 والتي ستدخل مرحلة الإختبار إبتداءً من الأسبوع المقبل.

من المقرر أن يتم جلب هذه الواجهة الجديدة لمستخدمي Xiaomi Mi9 و Xiaomi Mi 9T و Xiaomi Mi 9T Pro و Redmi K20 و Redmi K20 Pro بحلول أواخر شهر يونيو المقبل. الدفعة الثانية والتي تضم عددًا كبيرًا من الهواتف الذكية ستحصل بدورها على هذه الواجهة بعد ذلك بوقت قصير.

الدفعة الأولى ( أواخر شهر يونيو )

Xiaomi Mi 9 و Mi 9T و Mi 9T Pro

Redmi K20 و K20 Pro

الدفعة الثانية

Redmi Note 7 و Note 7S و Note 7 Pro

Redmi Note 8 و Note 8T و Note 8 Pro

Redmi 8 و 8A و 8A Dual

Redmi Note 9 و Note 9s و Note 9 Pro و Note 9 Pro Max

Redmi 7 و Redmi 7A

Redmi 6 و 6A و 6 Pro و Note 6 Pro

Pocophone F1 و POCO X2 و POCO F2 Pro

Xiaomi Mi 10 و Mi 10 Lite و Mi 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 و Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9 SE و Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 8 و Mi 8 Pro و Mi 8 Lite

Xiaomi Mi MIX 2 و Mi MIX 2S و Mi MIX 3

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi MAX 3

Redmi Y2 و S2 و Y3

Redmi Note 5 و Note 5 Pro

للتذكير، واجهة MIUI 12 الجديدة لا تزال تستند على نظام Android 10، ولكنها تجلب معها العديد من التحسينات والإصلاحات على مستوى التصميم بحيث حصلت على مظهر مسطح، والعديد من المؤثرات الحركية، ووضع ليلي أفضل، فضلا عن تطبيق جديد للصحة وإعدادات أكثر تعقيدًا للخصوصية.

وفيما يخص المظهر، فقد قامت شركة Xiaomi بجعل الواجهة مسطحة بالكامل تقريبًا. هناك مؤثرات حركية جديدة تدعي شركة Xiaomi أنها أسرع وأكثر مرونة من ذي قبل. الوضع الليلي Dark Mode 2.0 هو إضافة رئيسية أخرى تعمل على تعتيم الخلفية وتعديل الخط لتسهيل قراءة النصوص وتقليل إجهاد العين.

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تتضمن الميزات المرئية الأخرى الأنيقة الخلفيات الحية الجديدة التي يتم تحويلها من لقطة جوية من الفضاء إلى لقطة قريبة للكوكب في كل مرة تقوم فيها بفتح هاتفك. هناك أيضًا ميزة Always On Display جديدة ونوافذ عائمة تسمح لك بإبقاء التطبيقات صغيرة ومفتوحة عندما تشغل محتوى في وضع الشاشة الكاملة. يعتمد التنقل بالإيماءات الآن على تلك الموجودة في نظام Android 10 الخام، وحسنت شركة Xiaomi كذلك إدارة الإشعارات من خلال ميزة الرد السريع الجديدة.

الميزة الرئيسية الأخرى في واجهة MIUI 12 الجديدة هي النظام المُحسن لإدارة الخصوصية والتي يمكنها الآن تتبع سلوك تطبيقاتك وستُعلمك في حالة إذا تم إكتشاف سلوك يسيء إستخدام الصلاحيات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم Xiaomi بتطبيق بروتوكول أمان إفتراضي جديد يمنع التطبيقات المشبوهة من الوصول إلى المعلومات الحيوية على جهازك.

أضافت شركة Xiaomi أيضًا ميزات جديدة لذوي الإحتياجات الخاصة مثل ميزة AI Calling التي يمكنها نسخ المكالمات وإقتراح الردود أثناء المحادثات للمستخدمين ضعاف السمع. يعد تطبيق Mi Health من ناحية أخرى بتتبع أفضل للأنشطة بفضل خوارزميات الذكاء الإصطناعي الجديدة، كما يوفر تتبعًا للنوم بدون أي أجهزة إضافية، لأنه يتطلب ببساطة وضع الهاتف تحت وسادتك.