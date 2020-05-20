الحرارة تصل لـ44.. وأمطار رعدية على القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس.. وتحدد موعد انكسار الموجة الحارة

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الخميس، شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري، نشطة على السواحل الشمالية، معتدلة تنشط على شمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة.

وقالت الأرصاد، في بيان إن الطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وتشهد البلاد على مناطق متفرقة وعلى فترات متقطعة من اليوم، أمطار خفيفة (30% تقريبًا) تكون رعدية أحيانًا على القاهرة الكبرى، أمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانًا على شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50% - 60% تقريبًا).

ويشير الخبراء إلى أن الجمهورية تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي.

أما حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الخميس:

العظمى الصغرى

القاهرة 43 24

الإسكندرية 31 23

وادى النطرون 41 24

طنطا 41 23

شبين الكوم 41 23

دمنهور 38 24

بلطيم 34 24

مطروح 26 21

السلوم 28 22

سيوة 39 24

بورسعيد 34 24

دمياط 33 24

الزقازيق 41 24

المنصورة 39 23

الإسماعيلية 43 25

السويس 41 25

العريش 38 24

رفح 37 22

رأس سدر 37 26

نخل 41 22

نويبع 37 26

طابا 38 25

كاترين 33 22

الطور 37 27

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 39 27

الفيوم 44 26

بنى سويف 44 26

المنيا 44 27

أسيوط 44 29

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سوهاج 44 30

قنا 44 31

الأقصر 44 31

أسوان 44 31

إدفو 44 31

أبوسمبل 43 31

الوادى الجديد 43 32

شلاتين 38 30

أبورماد 38 29

حلايب 38 30.

رأس حدربه 39 31

موجة حارة عنيفة

وتتعرض البلاد لموجة حارة عنيفة تمر حتى نهاية الأسبوع، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد في بيان لها.

وقالت الأرصاد، إن البلاد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بأعلى من المعدلات الطبيعية، مشيراً إلى أن درجات الحرارة تترواح بين 41 و42 درجة مئوية.

وأشارت الهئية إلى أن الموجه الحارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وتصل ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لافتا إلى أنه بنهاية الأسبوع تعود درجات الحرارة وحالة الطقس إلى المعدلات الطبيعية.

موعد انكسار الموجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة، الني تشهدها البلاد حاليا، اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة.

وقالت الأرصاد في بيان، أنه اعتبارا من يوم الجمعة القادمة، سيكون هناك انكسارا في الموجة الحارة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث سيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، بنحو 5 درجات يومي الجمعة والسبت المقبلين، ويكون الطقس على القاهرة والوجه البحري ما بين مائل للحرارة وشديد الحرارة خلال النهار، ويكون لطيف خلال ساعات الليل والرياح معتدلة، وتسجل درجة الحرارة 28 للعظمى والصغرى 26.

ووأضافت الهيئة، تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدل خلال فترة النهار مائل للبرودة ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة يوم السبت، وتكون الرياح نشطة، بينما يكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار خلال ساعات النهار معتدل ليلا، والرياح نشطة على خليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويكون الطقس على محافظات الصعيد ما بين المائل وشديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة تكون مصيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

حقيقة تعرض البلاد لأعلى موجة حرارة على مستوى العالم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حقيقة أن البلاد تشهد أعلى موجة حرارة على مستوى العالم خلال الأيام المقبلة.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والمذاع على قناة مصر الأولى أمس الإثنين، إنها موجة حارة وليست الأعلى على مستوى العالم كما يردد البعض.

وأضاف شاهين أن الموجة الحالية من ارتفاع درجات الحرارة لن تبلغ ذروتها مثلما حدث خلال السنوات الماضية، موضحًا أن ما نشهده خلال هذه الأيام هي طبيعة فصل الربيع.

نوّه إلى أن درجات الحرارة التي تشهدها البلاد هذه الأيام بلغت 41 درجة مئوية، بينما بلغت 46 درجة مئوية في العام السابق.

ووجه شاهين نصيحة للمواطنين بتجنب النزول والتعرض لدرجات الحرارة خلال هذه الفترة كونها ستكون بين 42 إلى 43 درجة مئوية، متوقعًا أن تشهد الجمعة انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة.

نصائح هامة من الأرصاد

قدم خبراء الأرصاد، نصائح هامة للمواطنين، تزامنا مع تعرض البلاد لموجة حارة عنيفة، تستمر حتى نهاية الأسبوع.

وجاءت النصائح كالتالي:

1-ارتداء الملابس الصيفية.

2-ارتداء ملابس قطنية فاتحة الألوان.

3- ارتداء غطاء الرأس للوقاية من أشعة الشمس.

3- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة خلال فترة الظهيرة.

4- عدم الجلوس فى الأماكن المغلقة سيئة التهوية نظرا لارتفاع الرطوبة.

5- تأخير السحور قدر المستطاع.

6- كثرة شرب السوائل في الفترة من بعد الإفطار وحتى السحور.

7- تناول الأغذية المرطبة في السحور كالخيار والبطيخ والزبادي.