شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بهذه الطريقة.. يمكنك نشر صورك على إنستجرام عبر أجهزة الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الآن بإمكان مستخدمي تطبيق مشاركة الصور إنستجرام إرسال الرسائل المباشرة والاطلاع عليها عبر متصفحات الإنترنت من أي جهاز، وهي خطوة كبيرة من التطبيق المعروف باستخدامه عبر الهواتف الذكية فقط، وبالرغم من كون الدردشة مع أصدقائك على إنستجرام في شاشة أكبر وبلوحة مفاتيح حقيقية أكثر عملية وراحة، إلا أنه من الجيد أيضًا وجود ميزة تستطيع من خلالها نشر الصور في حسابك مباشرة من خلال الحاسوب الخاص بك.

هذه ليست ميزة رسمية، ولكنه حل بديل لنشر الصور الخاصة بك مباشرة من جهاز الكمبيوتر لتوفير بعض الوقت والجهد، بطبيعة الحال تستغرق العملية القليل من الوقت لإعدادها، ولكن بمجرد القيام بذلك سيكون الأمر سهلًا للغاية، ولكنك لن تتمكن من استخدام هذه الحيلة لنشر مقاطع فيديو.

كيف تعمل الميزة؟

لدى معظم متصفحات الإنترنت طريقة تتيح لك تغيير (user agent) – وهو الذي يخبر موقع الويب بنوع الجهاز الذي تستخدمه – لجعله يبدو وكأنه جهاز مختلف، حيث يمكنك إخبار متصفح جوجل كروم بتحميل صفحة ويب كما لو كنت تشاهدها على هاتف آيفون أو أندرويد، مما يمنحك نسخة الهاتف من الموقع. وهذا بالضبط ما تحتاجه لنشر الصور من حاسوبك في انستجرام.

افتح المتصفح، وقم بزيارة Instagram.com.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك .

اضغط بزر الماوس الأيمن في أي مكان على الصفحة

اضغط على خيار Inspect من القائمة التي تظهر لك .

من القائمة التي تظهر لك ستظهر لك نافذة تحتوي على مجموعة نصوص في أسفل الصفحة .

اضغط على رمز جهاز الكمبيوتر أعلى الزاوية العلوية اليسرى في الصفحة .

ستجد أن صفحة انستجرام في الأعلى قد تغير حجمها ليشبه حجم الهاتف الذكي، مع ظهور زر (+) لإنشاء منشور في المنتصف، إذا لم يظهر هذا الزر فيجب تحديث المتصفح فقط .

اضغط على الزر لرفع الصور من حاسوبك .

عند الانتهاء من نشر صورتك، اضغط على رمز جهاز الكمبيوتر مرة أخرى لإغلاق النافذة .

فيما يلي الخطوات التي ستحتاج إلى اتباعها للنشر من متصفحات جوجل كروم ومايكروسوفت إيدج وفايرفوكس وسفاري: