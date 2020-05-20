شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم كورونا.. معرض IFA ينطلق فى سبتمبر المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في وقت سابق من هذا العام، أعلن منظمو فعاليات معرض إيفا برلين IFA السنوي في برلين أنه لن يتم عقده بطريقة تقليدية بسبب تفشي فيروس كورونا COVID-19، إلا أن القائمين على المعرض قدموا الآن المزيد من التفاصيل حول الحدث الذي سيعقد في 3-5 سبتمبر.

وبحسب موقع GSM الهندى، فإن الخبر السار هو أن المنتدى سيعقد في برلين كالمعتاد على الرغم من حظر الفعاليات التي تجمع أكثر من 5000 شخص حتى 24 أكتوبر وفقًا للقوانين المحلية، حيث سيكون هناك أربعة أحداث رئيسية منتشرة على مدى ثلاثة أيام، وسيستوعب كل حدث ما يصل إلى 1000 شخص.

ويمكن فقط للأشخاص الذين لديهم دعوات الدخول من الشركات المشاركة أو الصحفيين وبشرط ألا يتواجد أكثر من 1000 فرد داخل أرض المعرض خلال اليوم الواحد، ولن يكون الحدث مفتوحًا للجمهور، حيث قال المنظمين إن جميع القواعد في الحدث تم وضعها مع مراعاة سلامة الناس، وستساعد السلطات المحلية في الموقع لضمان الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وإدارة الحشود والنظافة العامة.

وقد أصرت إدارة المعرض اعلى إجراء IFA 2020 بدعوى أن المعرض سيكون الفرصة الوحيدة لشركات التقنية لاستعراض منتجاتها وابتكاراتها الجديدة خاصة وإن كافة المعارض والمؤتمرات التي كان من المخطط لها هذا العام قد ألغيت، كما رأت الإدارة أيضاً أن تجربة الأجهزة الجديدة بصورة مباشرة حتى وإن لم يكن من عامة الجمهور سينقل تجربة أفضل للجميع بدلاً من إقامة مؤتمرات افتراضية مستقلة.