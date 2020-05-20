شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يجمعون صور سيلفى لمستخدمى الأقنعة من انستجرام.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجمع الباحثون صور السيلفي لأشخاص يرتدون أقنعة واقية من المنصات الاجتماعية مثل انستجرام في محاولة لتحسين برنامج التعرف على الوجه، حيث كشف تحقيق أجرته CNET عن آلاف الصور الشخصية التي تصور أشخاصًا يرتدون أقنعة في مجموعات بيانات عامة تم العثور عليها عبر الإنترنت، وتم سحبها مباشرة من انستجرام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتم استخدام هذه المجموعات للمساعدة في تدريب برامج التعرف على الوجه لتحديد الأشخاص الذين يرتدون أقنعة واقية كواقي ضد انتشار COVID-19.

وتمنع الأقنعة التي تغطي جزءًا كبيرًا من وجه الشخص بعض برامج التعرف على الوجه الأكثر تقدمًا مثل معرف الوجه من أبل من اكتشاف ميزات الشخص بدقة.

تعد هذه العقبات ليست فقط غير ملائمة للأشخاص الذين يحاولون استخدام برنامج التعرف على الوجه، ولكنها تهدد أيضًا ازدهار صناعة بملايين الدولارات، وردا على هذه القضايا، بدأ الباحثون في بناء قاعدة بيانات لآلاف من صور السيلفي لأقنعة الوجه تحتوي على ما بين 1200 إلى 5000 صورة على التوالي.

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أخبرت وفاء عربش، الرئيس التنفيذي لشركة تعرف على الوجه تدعى Workaround ، أن الصور في قاعدة بيانات الشركة لم يتم جمعها من انستجرام بموافقة صريحة من الناس، مضيفة، أنه إذا كان الأشخاص المستخدمون في قاعدة البيانات غير قابلين، فيمكنهم جعل صفحاتهم خاصة.

أما فيس بوك، فقال إن ممارسة إلغاء الصور العامة لا تتماشى مع سياسات اتفاقية المستخدم الخاصة به، مضيفا "نحن لا نسمح لأطراف ثالثة بجمع أو استخدام الصور التي نشرها مستخدمونا بهذه الطريقة دون موافقتهم، ونواصل التحقيق في هذا الأمر.

جدير بالذكر أن هناك ميزة جديدة داخل تحديث Apple iOS تعمل على تسهيل فتح المستخدمين لأجهزة أيفون أثناء ارتداء القناع، وتجلب عملية إلغاء القفل المحدثة في iOS 13.5 المستخدمين مباشرة إلى إدخال رمز المرور اليدوي الثانوي عندما يكتشف Face ID أنهم يرتدون قناعًا.

هذا يوفر للمستخدمين عناء الاضطرار إلى المحاولة والفشل في إلغاء قفل أجهزتهم باستخدام Face ID، ويمكن أن يساعد أيضًا في تجنب الممارسات غير الآمنة.