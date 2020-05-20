شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Honor تعلن عن منتجاتها الذكية من التلفزيونات والمكانس والكمبيوتر.. وتؤكد: 9x lite أفضل هدية فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة هونر العالمية عن مجموعة من المنتجات الذكية التى تحافظ على الصحة وتمتع بحياة أكثر راحة وذكاء، حيث ستتوفر منتجات HONOR life المنزلية الذكية خلال هذا العام لخدمة العملاء فى مصر وخارجها، وذلك بعد أن طرحت الشركة قبل أيام هاتفها المميز 9x lite وأكدت أنه أفضل هدية للمصريين فى العيد والذى يقدم بسعر أقل من 3000 جنيه بمزايا تنافسية عديده أبرزها المساحة التخزينية التي تصل 128 جيجا وخامته المصنعة من الزجاج.

وكانت الشركة قد أعلنت انها أطلقت الهاتف بسعر 2888 جنيها وحقق نسبة كبيرة من المبيعات، كما تستمر الشركة فى عروضها التنافسية على عدد من منتجاتها بخصومات كبيرة على الهواتف وذلك بمناسبه العيد السنوى الثانى للشركة وعيد الفطر المبارك، حيث تقدم عروض كبيرة على كل من هونر 20 وهونر 9x و هونر 9x pro وهونر 20 lite

وتوسعت العلامة التجارية العالمية للتكنولوجيا HONOR في استراتيجية الحياة الذكية في جميع السيناريوهات مع إطلاق مجموعة منتجات شاملة، بما في ذلك HONOR MagicBook Pro و HONOR ViewPad 6 و HONOR Router 3 وسلسلة HONOR Vision X1 ومجموعة من الأجهزة المنزلية الذكية HONOR Choice.

وتم تصميم سلسلة HONOR MagicBook للشباب والطلاب الذين يبحثون عن ميزات ووظائف فائقة بسعر مناسب، لكونه "جهاز الكمبيوتر المثالي للطلاب"، وأعلنت HONOR عن برنامج HONOR Academy الخاص بالأسواق الخارجية بالاشتراك مع خبراء التكنولوجيا وتقدم HONOR فرصًا للتعلم والتطوير حصريًا لمساعدة الشباب العالميين على تثقيف أنفسهم على أجهزة الكمبيوتر والخدمات الجديدة باشتراك لمدة عام واحد في Microsoft 365 Personal ، وهى خدمة اشتراك جديدة ومحسنة من Microsoft.

وكشفت HONOR أيضًا عن جهاز HONOR MagicBook Pro الجديد كليًا مقاس 16.1 بوصة ، و يأتي مع إطار نحيف يبلغ 4.9 مم لتحقيق نسبة 90٪ من الشاشة إلى الجسم ، مما يوفر تجربة مشاهدة محسنة للمستخدمين، كما يعمل بمعالج Intel Core i7-10510U من الجيل العاشر وبطاقة رسوميات NVIDIA®️ GeForce®️MX350 ، مما يتيح له تقديم تجربة سلسة ومستقرة.

وتقدم HONOR أيضًا HONOR ViewPad 6 من خلال دعم Kirin 985 5G SoC ودعم اتصال Wi-Fi 6+، حيث يتميز بشاشة 2K FullView المذهلة، وخيار تقسيم الشاشة الذكي وجودة الاستريو HD الفائقة وهو متوافق مع HONOR Magic-Pencil مما يجعله أداة مثالية للمستخدمين للتعبير عن إبداعهم.

وياتي HONOR Router 3 ليقدم Wi-Fi 6 هو الجيل التالي من تقنية Wi-Fi وسيكون جهاز HONOR Router 3 أول جهاز توجيه HONOR يعتمد أحدث معيار Wi-Fi الذي يسمح للمستخدمين بالاستفادة من السرعات الأعلى من خلال مجموعة شرائح Wi-Fi 6+ ووحدة معالجة مركزية Gigahome Dual-core 1.2 GHz ، حيث يمكن لجهاز التوجيه HONOR 3 تحقيق نطاق ترددي أكبر وسرعات أسرع واستهلاك أقل للطاقة ، حيث ينطلق بسرعات تصل إلى 3000 ميجابت في الثانية عبر نطاق 2.4 جيجا هرتز ونطاق 5 جيجا هرتز ، كما يدعم

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HONOR Router 3 تقنية OFDMA متعددة المستخدمين للاتصال المباشر بعدد من الأجهزة التي ستضمن استقرارًا أكبر وتدفقًا أفضل للبيانات.

كما قدمت HONOR أحدث شاشتها الذكية ، بسلسلة HONOR Vision X1.

وتتميز شاشة HONOR Vision X1 بفك تشفير وعرض 8K ، وتقدير الحركة ، وتعويض الحركة ، ومكبرات صوت 4 * 10 وات للإخراج ، وهي عبارة عن تلفزيون ذكي عالي الأداء يوفر واقعية مذهلة تكملها جودة صوت رائعة لتسهيل نمط حياة سلس ومتصل لمستخدميها ، كما تم تجهيز سلسلة HONOR Vision X1 بمساعد ذكي ويمكن التحكم فيه من أجهزة HONOR الأخرى ، حيث تتوفر سلسلة HONOR Vision X1 بمقاس 65 بوصة و 55 بوصة و 50 بوصة.

وتتضمن HONOR Choice مجموعة كاملة من أفضل المنتجات الذكية في فئتها التي تنتجها شركات معروفة معروفة تغطي المنزل الذكي والرياضة والترفيه والتكنولوجيا والسفر.

وتُظهر HONOR Choice التزام العلامة التجارية بمزيد من الابتكارات في المنتجات المختلفة، كما تعكس فلسفة التصميم الأنيقة والمتمحورة حول الإنسان في HONOR. من خلال الاستفادة من التقنيات المبتكرة مثل HUAWEI HiLink، حيث يتيح HONOR Choice اتصالًا ذكيًا سلسًا للمساهمة في تجربة متكاملة تمامًا.

وقدمت HONOR Choice سماعات الأذن TWS X1 ، وهي سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية التي تعد بتقديم تجربة صوتية لا تشوبها شائبة. توفر سماعات الأذن TWS X1 تجربة صوتية ممتازة مع عمر بطارية يصل إلى 24 ساعة.

وكشفت HONOR Choice النقاب عن المكنسة الكهربائية الذكية، وهي أداة تنظيف خفيفة الوزن ومتعددة الاستخدامات ومزودة بتقنية شفط وغسل قوية. مدعوم بمحرك 350 واط 100،000 دورة في الدقيقة، ولديه شفط قوي ومصمم ببطارية تدوم حتى 65 دقيقة. كما يحتوي على نظام تطهير بالأشعة فوق البنفسجية للقضاء على البكتيريا بشكل فعال على الأسطح المختلفة.

وأطلقت HONOR Choice أيضًا Air Multiplier and Humidifier لمساعدة المستخدمين على الهروب من الحرارة والبقاء هادئين ومريحين، بينما تتميز مصباح المكتب وفرشاة الأسنان الإلكترونية وغلاية ذكية بمجموعة من الإعدادات الذكية لمساعدة المستخدمين على الاسترخاء والاسترخاء في المنزل .

قال جورج تشاو ، رئيس HONOR ، "من خلال الاستفادة من تقنيتنا ، تلتزم HONOR بتقديم تجربة حياة ذكية أكثر تقدمًا إلى السوق العالمية ومساعدة الشباب على الحفاظ على الصحة العقلية والبدنية، مع تمكين العمل عن بعد والدراسة بكفاءة أثناء هذه المهمة الصعبة فترة. باعتبارها جزءًا مهمًا جدًا من استراتيجية الحياة الذكية لجميع السيناريوهات، وتهدف HIHONOR.com إلى بناء تجربة تسوق شاملة من خلال تقديم مجموعة كاملة من منتجات HONOR لجميع السيناريوهات مع دعم لوجستي فائق وخدمات ما بعد البيع و VIP مزايا حصرية. "