تكنولوجيا: IFA 2020 أول مؤتمر يعقد خلال هذا العام لكن بقيود صارمة!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت الوكالة المنظمة لفعاليات IFA السنوية عن خططها لعقد المؤتمر بالفعل هذا العام في برلين في خريف هذا العام، إلا أن فعاليات المؤتمر ستختلف هذا العام عن السنوات السابقة، مع خطط الوكالة المنظمة لفرض قيود صارمة نتيجة لإنتشار فيروس COVID-19.

أدى إنتشار فيروس COVID-19 وفرض الحظر على الكثير من الدول إلى إلغاء الكثير من الأحداث والمعارض السنوية هذا العام، ورغم التوقعات التي أشارت إلى إمكانية إلغاء معرض IFA 2020، إلا أن إعلان من الوكالة المنظمة اليوم أكد على إستمرار تنظيم الحدث هذا العام.

تنطلق فعاليات IFA 2020 من برلين بدءاً من 3 وحتى 5 من سبتمبر، حيث يعد أول مؤتمرات التقنية التي تنطلق هذا العام، ولقد علق Jens Heithecker على ضرورة عقد الحدث هذا العام لتحصل شركات التقنية على منصة لعرض الإبتكارات الجديدة لهذا العام.

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يذكر أن مدينة برلين كانت قد حظرت إقامة أي أحداث تجمع أكثر من 5000 مشارك حتى 24 من أكتوبر، لذا سيتم غلق IFA 2020 أمام الجمهور، ليتم عقد المؤتمر في نطاق محدود، أيضاً سيتم تقسيم فعاليات المؤتمر إلى 4 أحداث منفصلة، على ألا تجمع أكثر من 1000 مشترك.

من جانب أخر تعمل الوكالة المنظمة لفعاليات IFA بالتعاون مع وزارة الصحة، لوضع ضوابط لضمان التباعد الإجتماعي خلال الحدث، هذا إلى جانب التأكد من إجراءات التطهير خلال الحدث.

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