تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعرض أحدث مميزات متصفح Microsoft Edge

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة مايكروسوفت لجلب مميزات جديدة لتطبيق متصفح Microsoft Edge، حيث تدعم المتصفح بميزة تكامل المتصفح مع Pinterest، كما يأتي بميزة الشريط الجانبي المنزلق للبحث من بين مميزات أخرى في هذا الإصدار.

كشفت شركة مايكروسوفت عن الإصدار الجديد من متصفح Edge الذي يأتي بمجموعة من المميزات على رأسها ميزة الشريط الجانبي المنزلق الذي يدعم المستخدم في البحث على شبكة الإنترنت دون الحاجة إلى الخروج من علامة التبويب الحالية.

كما يدعم الإصدار الجديد من متصفح Edge وضع علامة وتحديد نص في صفحة الإنترنت ومن ثم النقر إلى اليمين للإنتقال إلى البحث في الشريط الجانبي، وعرض نتائج البحث في جانب الصفحة الحالية.

أيضاً من بين المميزات الجديدة في متصفح Edge تكامل المصتفح مع Pinterest لجلب مقترحات لميزة “Collections” داخل المتصفح، حيث من المقرر أن تدعم ميزة “Collections” المستخدم في جمع المعلومات والمحتوى الخاص بموضوع محدد والراوبط الخاص بهذا الموضوع وأيضاً الصور في موقع محدد يسهل الوصول إليه.

Advertisements

ومن المقرر أن تظهر مقترحات Pinterest إلى أسفل المجموعات عند تمكين الميزة الجديدة، كما سيتاح لمستخدمي المصتفح تصدير المجموعات إلى Pinterest أو مشاركتها في OneNote.

أيضاً أكدت مايكروسوفت على أن ميزة شريط البحث المنزلق، وتكامل المتصفح مع Pinterest ستتوفر في الإصدار التجريبي من متصفح Edge خلال الأسابيع المقبلة.

المصدر

اعلان





