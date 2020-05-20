تكنولوجيا: SD Association تعلن عن مواصفات المعايير الجديدة لبطاقة الذاكرة SD Express

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت SD Association عن مواصفات المعايير الجديدة لبطاقة الذاكرة SD Express، التي تصل بسرعة نقل البيانات إلى 4 جيجابايت في الثانية.
كشفت مجموعة SD Association عن مواصفات معايير SD 8.0 الجديدة لبطاقات الذاكرة SD Express، التي ستتيح نقل البيانات بسرعة فائقة، بفضل واجهة PCIe 4.0 وNVMe التي توجد غالباً في محرك الأقراص الصلبة، حيث يمكن لهذه السرعة في نقل البيانات أن تدعم التقنيات الجديدة مثل محتوى الفيديو بدقة 8K، وإنشاء ملفات مميزة بسعة أكبر.
وتدعم مواصفات معايير 8.0 سرعة نقل بيانات 3938 ميجا بايت في الثانية وفقاً لما جاء في صفحة مواصفات SD Association، وهي ترقية كبيرة مقارنة بالسرعة الحالية التي تصل إلى 985 ميجا بايت في الثانية والتي قدمت في بطاقات الذاكرة SD 7.0 وSD7.1 المميزة بواجهة PCIe 3.1 ذات السرعة البطيئة.
ومن المقرر أن تنطلق بطاقات الذاكرة التي تتصمن مواصفات المعايير الجديدة في كلاً من بطاقات SDHC ،SDXC وأيضاً SDUC، والتي يمكن أن تستخدم نظرياً في بطاقات ذاكرة SDUC التي تتميز بسعة 128 تيرابايت.
يذكر أن الإعلانات عن المواصفات الجديدة للذاكرة لا يعني عن توفرها الآن في الأسواق، حيث نترقب الجيل الجديد من بطاقات الذاكرة بمعايير SD 8.0 من الشركات المصنعة خلال الفترة القادمة.
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