المساعد الرقمي Celia متاح الآن على تشكيلة Huawei P40 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن مساعدها الرقمي Celia عندما قامت بالكشف عن سلسلة هواتف Huawei P40 Series، والآن تمكن هذا المساعد الرقمي أخيرًا من شق طريقه إلى المزيد من المستخدمين بفضل التحديث الجديد EMUI 10.1.0.121. هذا التحديث الجديد يبلغ حجمه 1.14 جيجابايت ويجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل.

يتوفر Celia باللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية وهو حصري حاليًا للمستخدمين في للمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وشيلي والمكسيك وكولومبيا. يمكنه تنفيذ جميع المهام الأساسية التي يقوم بها المساعدين الرقميين الآخرين مثل التحقق من الطقس وضبط الإشعارات ومساعدتك في إستخدام كاميرا الهاتف لترجمة النصوص والبحث عن الصور والمنتجات المشابهة لـ Google Lens. يتم إيقاظ المساعد الرقمي عن طريق الأمر الصوتي ” Hey Celia “، ويمكنك أيضًا إستدعاؤه عن طريق الضغط مطولاً على زر التشغيل.

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من المتوقع أن يشق المساعد الرقمي Celia طريقه إلى المزيد من المناطق والأجهزة في الأشهر القادمة عندما يتمكن المزيد من المستخدمين من الوصول إلى النسخة الأحدث من واجهة EMUI.