معرض IFA 2020 سيكون مفتوحًا للصحفيين، ولكن ليس لعامة الناس

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا العام، أعلن منظمو معرض IFA 2020 في العاصمة الألمانية، برلين أنه لن يتم عقد هذا الحدث بطريقة تقليدية بسبب تفشي فيروس COVID-19. الآن قدموا المزيد من التفاصيل حول الحدث الذي سيُعقد في الفترة ما بين 3 و 5 سبتمبر.

الخبر السار هو أن المعرض سيُعقد بالعاصمة الألمانية، برلين كالمعتاد على الرغم من حظر الأحداث التي تتضمن أكثر من 5000 شخص حتى 24 أكتوبر وفقا للقوانين المحلية. ستكون هناك أربعة أحداث رئيسية منتشرة على مدى ثلاثة أيام، وسيستوعب كل حدث ما يصل إلى 1000 شخص.

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يمكن فقط للأشخاص الذين لديهم الدعوات الدخول ولن يكون الحدث مفتوحًا للجمهور. قال المنظمون إن جميع القوانين في الحدث تم وضعها مع مراعاة سلامة الناس. ستساعد السلطات المحلية في الموقع لضمان الحفاظ على التباعد الإجتماعي، وإدارة الحشود والنظافة العامة.