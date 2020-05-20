تقرير جديد يقترح عدم قدوم تشكيلة iPhone 12 Series مع سماعات EarBuds

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لأحدث تقرير من المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo، فيبدو أن شركة آبل تتطلع إلى إزالة سماعات الأذن EarBuds السلكية من العُلب الخاصة بتشكيلة iPhone 12 Series القادمة.

لا شك في أن هذه الخطوة ستثير إستياء الكثير من المستهلكين، فهناك الكثير من المستخدمين الذين يعتمدون على سماعات الأذن هذه للإستماع إلى الموسيقى والتحدث من دون الحاجة إلى إستخدام اليدين. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة ستؤدي بلا شك إلى تعزيز مبيعات سماعات AirPods علمًا أن المحلل Ming-Chi Kuo كان قد كشف لنا في وقت سابق أن شركة آبل لن تكشف عن طرازات جديدة من AirPods و AirPods Pro هذا العام.

قامت شركة آبل بإرفاق سماعات EarPods التي تُكلف 29 دولار أمريكي في الغالب مع هواتف iPhone الخاصة بها، وحتى iPhone XS و iPhone XR في العام 2018 جاءَا في العام 2018 مع المحول Lightning to 3.5mm. منذ إطلاق سلسلة iPhone 11 Series، لم يعد المحول Lightning to 3.5mm مدمجًا في علب iPhone.

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إقترحت بعض المصادر أن شركة آبل ستٌقدم حزمة تتضمن iPhone و AirPods في المستقبل. لن يؤدي إزالة سماعات الأذن السلكية من العلبة إلى الإضرار بهذا العرض.