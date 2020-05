تشكيلة Galaxy Note 20 لن تحصل على الكاميرا المقربة 100x Space Zoom

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتسريب جديد من المسرب الصيني الشهير Ice Universe، فلن تحصل سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series القادمة على الكاميرا المقربة 100x Space Zoom التي رأيناها في الهاتف Galaxy S20 Ultra. على الرغم من أن هذه الكاميرا ليست مثيرة للإعجاب كثيرًا من حيث الجودة، إلا أن الميزة كانت مثيرة للإعجاب لأنه لا يوجد هاتف آخر يقدم تقريبًا يصل إلى ×100.

يبدو أن شركة سامسونج ليست سعيدة جدًا بأداء هذه الميزة، لذلك قررت أن تسلك طريق مختلف. قررت شركة سامسونج تضمين كاميرا مُقربة أكثر تواضعًا، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الكاميرا المقربة ستستند بدورها على مبدأ المنظار أو ما إذا كانت ستعتمد على النظام التقليدي المعروف. كان الهاتف Galaxy S20 Ultra قادرًا على تقريب المشاهد بصريًا بنحو ×3.5 وتم تعويض الباقي بالإعتماد على مستشعر 48 ميغابكسل الكبير.

الخبر السار هو أن الهاتف +Galaxy Note 20 سيحتفظ بالكاميرا الرئيسية للهاتف Galaxy S20 Ultra والتي تبلغ دقتها 108 ميغابكسل، ولكن سيتم ضبط هذه الكاميرا لحل مشكلة التركيز التلقائي التي واجهها بعض مستخدمي Galaxy S20 Ultra.

Galaxy Note20 + will still use 108mp HM1, but add a new sensor to assist in focusing and completely solve the focusing problem.