الإعلان رسميًا عن الهاتف Honor X10 5G مع كاميرا بدقة 40MP، والمعالج Kirin 820 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor X10 5G ليكون بذلك أول هاتف ذكي متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في سلسلة هواتف Honor X Series.

كما تلاحظون، الهاتف Honor X10 5G الجديد يتبنى نفس لغة التصميم المعتمدة في تشكيلة Honor 30 Series الجديدة التي أعلنت عنها الشركة مؤخرًا، فالهاتف Honor X10 5G الجديد يضم بدوره وحدة مستطيلة تأوي الكاميرات في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية، ومستشعر بصمات الأصابع في الجانب. التغيير البارز الوحيد الملاحظ هنا هو الإعتماد على الكاميرا الأمامية المنبثقة بدلاً من الإستعانة بالقطع أو الثقب على مستوى الشاشة.

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وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا شركة Honor أن الهاتف Honor X10 5G الجديد يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.63 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 820 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W.

وعلاوة على ذلك، فقد إتضح لنا كذلك أن الهاتف Honor 10X 5G الجديد يضم أيضًا ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 40 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو. ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما أنه سيأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة MagicUI 3.1.1 الأحدث من الشركة ولكن من دون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل.

الهاتف Honor X10 5G سيكون متوفرًا باللون الأزرق والأسود والأرجواني، وسيُكلف ما يُعادل 270 دولار أمريكي لنسخة 6GB/64GB، وما يُعادل 312 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، في حين ستُكلف نسخة 8GB/128GB ما يُعادل 340 دولار أمريكي. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Honor X10 5G سيُعرض للبيع إبتداءً من 26 مايو في الصين علمًا أنه متوفر هناك الآن بالفعل للطلب المسبق.