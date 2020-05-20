شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوكرانيا تكتشف قراصنة حاولوا بيع 773 مليون عنوان بريد إلكترونى مسروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خدمة الأمن الأوكرانية (SSU) اليوم أنها اعتقلت المتسلل، المعروف باسم Sanix، الذي تسبب في ضجة العام الماضي لمحاولته بيع قاعدة بيانات تحتوي على 773 مليون عنوان بريد إلكتروني و21 مليون كلمة مرور فريدة.

ويقول المسؤولون إن قاعدة بيانات بمساحة 87 جيجا بايت كانت مجرد جزء صغير من البيانات المسروقة التي جمعها Sanix، ويُزعم أن لديه سبع قواعد بيانات مماثلة، والتي تحتفظ ببيانات شخصية ومالية من المقيمين في الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فتضمنت البيانات المسروقة كلمات مرور البريد الإلكتروني، ورموز PIN للبطاقات المصرفية، والمحافظ الإلكترونية للعملات المشفرة، وحسابات PayPal، ومعلومات حول أجهزة الكمبيوتر التي تم اختراقها من أجل شبكات الروبوت وهجمات DDoS، وفي غارة على مقر إقامة Sanix، صادرت أجهزة إنفاذ القانون معدات بسعة 2 تيرابايت من المعلومات المسروقة.

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كما يشير KrebsOnSecurity، أن الكثير من البيانات كانت تجميعًا لبيانات الاعتماد المخترقة التي سرقت في المقام الأول في الانتهاكات العامة، ولكن في الآونة الأخيرة من هذا الشهر، كان Sanix يبيع الوصول إلى حسابات الجامعات وحساب VPN مخترق لحكومة San Bernardino، كاليفورنيا.

ولعل هذا يشير إلى الكم الهائل من المعلومات الشخصية التي تطفو على الإنترنت، الجاهزة ليتم الاستيلاء عليها من قبل المتسللين مثل Sanix، كما يجب أن يكون أيضًا تذكيرًا للتأكد من أن حساباتك آمنة قدر الإمكان.