شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تحقق 33% حصة سوقية من مبيعات هواتف 5G بشحن أكثر من 15 مليون وحدة عالمياً في الربع الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هواوي خلال فعاليات مؤتمر Huawei Analyst Conference of 2020، أنها قامت ببيع أكثر من 15 مليون وحدة من هواتها الذكية التي تدعم تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G في الربع الأول من عام 2020، محققة بذلك حصة سوقية بلغت نسبة 33% من المبيعات العالمية للهواتف الذكية الداعمة لتقنية 5G، بالإضافة الي تحقيق 55.4% حصة سوقية في السوق الصيني.

بينما قامت هواوي بإطلاق أكثر من 19 هاتف يدعم تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G تتراوح أسعارهم بين 281 دولار و2251 دولار. وتمكنت شركة هواوى من تحقيق زيادة في معدل مبيعاتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى لعالم 2020 بنمو 6% ليصل عدد هواتفها المباعة إلى 28.7 مليون هاتف، وتصبح الشركة رقم واحد بالعالم في مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الاول من عام 2020، متخطية عدد الهواتف المباعة من قبل أقرب منافسيها.

كما قامت شركة هواوي مؤخراً بالكشف عن نتائج أعمالها للربع الأول من عام 2020، والتي أعلنت من خلالها عن تحقيق إيرادات بلغت 25.7 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 1.4% سنوياً. وبهذا تظل هواوي تحتفظ بالمرتبة الثانية في قائمة أكبر مُصنعي الهواتف الذكية بالعالم، وتحتل المرتبة الأولي كأكبر مُصنع هواتف ذكية في الصين.

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والجدير بالذكر، أن هواوي أصبحت تعتمد بشكل كامل في أجهزتها الذكية على نظامها المتناغم Huawei Mobile Services (HMS) لتقديم تجربة فريدة من نوعها للمستخدمين من خلال متجر التطبيقات HUAWEI AppGallery، التي تعد واحدة من أفضل ثلاث متاجر للتطبيقات على مستوى العالم، حيث انها تشمل مجموعة كبيرة من التطبيقات العالمية والمحلية التي يبحث عنها المستخدمين وتلبي احتياجاتهم الذي يحتوي علي متجر تطبيقات.