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وقالت الشركة في بيان، لها إن ISOCELL GN1 هو أول حساس لها يشمل تقنية التركيز التلقائي الثنائي البكسل وتقنية Tetracell لدمج البكسلات، الأمر الذي سيسمح للحساس بتقديم أداء سريع، وجودة جيدة في ظروف الإضاءة المنخفضة.
وبحسب البيان، يبلغ حجم البكسل في الحساس الجديد 1.2 ميكرومتر، ويرى خبراء تقنية أنه سيكون منافسا قويا لحساس IMX689 الجديد من شركة ”سوني“ الذي يأتي بدقة 48 ميجابكسل، مع بكسل بحجم 1.22 ميكرومتر.
ويُعتقد أيضا أن الجمع بين الدقة العالية وتقنية التركيز التلقائي السريع أصبح أولوية لسامسونج مع الحساس الجديد ISOCELL GN1.
وأوضحت الشركة الكورية أن الحساس دخل في مرحلة الإنتاج الشامل خلال الشهر الحالي، لذا لن يستغرق وقتا طويلا للوصول إلى الهواتف الذكية.
كانت هذه تفاصيل خبر سامسونغ.. حساس متطور للكاميرات يقدم للمرة الأولى في الهواتف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.