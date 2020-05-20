تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن عن توفر تطبيق لانشر PowerToys Run الجديد للتحميل الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق البرمجيات عن توفر تطبيق لانشر PowerToys Run الآن للتحميل لمستخدمي منصة Windows 10، والذي صمم من مايكروسوفت لإستبدال وإعادة تصميم إختصارات Win + R.

يتضمن لانشر PowerToys Run الجديد محرك بحث سريع عن التطبيقات والملفات في منصة Windows، كما يشمل إضافات جديدة مثل الآلة الحاسبة والقدرة على تحديد العمليات القائمة على منصة ويندوز.

يأتي الإصدار الأول من لانشر PowerToys Run بمهام البحث الرئيسية التي يتم إدارتها غالباً عبر محرك البحث في قائمة البداية في منصة ويندوز، إلا أن شركة مايكروسوفت تخطط لتطوير كفاءة ومميزات اللانشر ليقدم دعم أفضل للمستخدمين، ليحاكي كفاءة Alfred على منصة macOS.

Advertisements

وتدعم إختصارات Win + R الحالية إطلاق cmd prompts، أو regedit، مع إختصارات لمركز التحكم على سبيل المثال، ومن المقرر أن يدعم تطبيق لانشر PowerToys Run جميع هذه المهام على منصة ويندوز، كما تتعاون مايكروسوفت مع مطوري المصدر المفتوح لجلب تجربة أكثر كفاءة.

كما تعمل مايكروسوفت مع Wox وWindowWalker لجلب هذه المشروعات إلى PowerToys Run، ومن المتوقع أن يدعم اللانشر لاحقاً إضافة محركات بث مخصصة على شبكة الإنترنت مع مزيد من الإضافات لاحقاً.

يذكر أن مايكروسوفت قدمت أيضاً Keyboard Manager PowerToy، وهو إصدار جديد من لوحة المفاتيح يتيح لمستخدمي منصة Windows 10 إعادة تعريف المفاتيح، حيث يمكن إستبدال المفاتيح الفردية أو الإختصارات أيضاً.

المصدر

اعلان





