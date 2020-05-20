تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن عن مشروع Reunion لتوحيد تطبيقات win32 وتطبيقات منصة Windows

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إتخذت عملاق البرمجيات خطوة جديدة نحو إطلاق التطبيقات العالمية التي تدعم العمل على أجهزة Windows 10 المتنوعة، وذلك من خلال مشروع الشركة الجديد الذي يعرف بمشروع “Reunion”.

كشفت شركة مايكروسوفت عن أحدث التطورات التي إتخذتها الشركة نحو تكامل تطبيقات win32، وتطبيقات منصة ويندوز العالمية UWP، حيث أعلنت الشركة عن مشروع Reunion الذي يستهدف تطوير التطبيقات العالمية التي ستعرف بتطبيقات Windows.

ومن المقرر أن تدعم تطبيقات ويندوز العالمية العمل على أجهزة Windows 10 المتنوعة، حيث يمكن للمطوريين إنشاء تطبيق واحد لمنصة ويندوز ليدعم العمل على جميع أجهزة ويندوز التي يصل عددها إلى مليار جهاز بنظام ويندوز الآن.

ولقد أكدت مايكروسوفت على أن المشروع الجديد لن يحتاج معه المطوريين الإختيار بين إنشاء تطبيقات لمنصة ويندوز العالمية أو win32، حيث تعمل مايكروسوفت على توحيد الواجهة البرمجية للتطبيقات وفصل الواجهة البرمجية للتطبيقات عن نظام التشغيل.

Advertisements

أيضاً إلى جانب دعم المطوريين في تطوير الإصدارات العالمية الجديدة من تطبيقات ويندوز، يمكن لمشروع Reunion أن يدعم أيضاً تحديث الواجهة البرمجية للتطبيقات الحالية لتتوافق مع التغيير الجديد.

يمكن أيضاً للمطورين الإستفادة من مميزات منصة Windows 10 عند إنشاء التطبيقات الجديدة، دون أن يحتاج المطوريين إلى الإلتزام بتحديث النظام إلى الإصدار الأخير للحصول على أحدث المميزات في النظام.

كما قدمت مايكروسوفت معاينة WebView2 التي ستتيح للمطوريين تمكين Chromium الذي يرتكز على WebView في التطبيقات الخاصة بهم والذي سيتم فصله بشكل تام عن منصة Windows، ليحصل المطوريين على كافة مميزات الشبكات دون التقييد بتحديث Windows 10.

المصدر

اعلان





