آبل تستكشف فكرة جذرية لتغيير الطريقة التي نستخدم بها لوحة التتبع في الحواسيب المحمولة

فاطمة أيت طالب - دبي - لم يتغير شكل لوحات التتبع في الحواسيب المحمولة كثيرًا على مر السنوات الماضية. في الغالب، ما زالت تقوم بنفس الوظائف التي تقوم بها، على الرغم من أن بعض أنواع لوحات التتبع أصبحت تدعم الآن الإيماءات، ولكن بخلاف ذلك، لا تزال طريقة الإستخدام هي نفسها. ومع ذلك، وفقا لبراءة الإختراع جديدة من آبل، فيبدو أن هذه الأخيرة لديها فكرة جذرية جدًا.

وفقا لبراءة الإختراع، فيبدو أن شركة آبل تبحث عن طريقة للتخلص من الوضع الثابت للوحة التتبع. بدلاً من ذلك، تبحث شركة آبل فعليًا عن تحويل طرفي لوحة التتبع حيث يضع المستخدم معصمه في الحاسوب المحمول إلى لوحة تتبع عريضة. هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين فقط اللمس أو التمرير أو النقر في أي مكان على طول مسند المعصم ويمكن أن يتم تسجيله كلمسة.

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تشير براءة الاختراع إلى أن المستخدمين سيكونون قادرين على تغيير موضع لوحة التتبع، لذلك إذا كنت تفضل عدم تواجدها في الأمام والوسط، فيمكنك عندئذٍ نقلها إلى يسار أو يمين بقية معصم الحاسوب المحمول. إنها فكرة جذرية تمامًا من آبل، وعلينا أن نتساءل عما إذا كان هذا يمكن أن يتداخل بطريقة أو بأخرى مع طريقة كتابة المستخدمين، ما لم يكن هناك نوع من تقنية رفض لمسات المعصم غير المقصودة.

ومع ذلك، نظرًا إلى أنها لا تزال مجرد براءة إختراع، فمن الصعب أن نقول ما إذا كانت شركة آبل ستحول هذه الفكرة إلى واقع أو ما إذا كانت علامة لشيء ما قادم. في كلتا الحالتين، هناك الكثير من الأفكار الجديدة التي تطفو على السطح، ولكن ما رأيكم؟