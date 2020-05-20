تعرف الى اسرع كاميرا في العالم... مزاياها رائعة

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طور خبراء كاميرا جديدة تستطيع التقاط 70 تريليون لقطة للصورة في الثانية، ما يجعلها أسرع كاميرا موجودة حاليا، ويمكنها التقاط صورة تكسر جزئيات الفلوريسنت في الضوء.
وتستخدم الكاميرا مستشعرات ليزرية خاصة لدها القدرة على تصوير ملايين اللقطات وأجزاء منها بسرعة حقيقية كسرعة لمح البصر أو إغلاق عيونك وفتحها بسرعة، ما يجعلها أسرع كاميرا على وجه الأرض.
وانغ قال إن هذه الكاميرا والتكنولوجيا المستخدمة بها يمكن أن تفتح مجالات جديدة تشمل الفيزياء الأساسية، وتصغير الجيل القادم من "أشباه الموصلات" وعلوم الحياة.
وبحسب ملخص البحث الذي نشرته مجلة "نيتشر كومينكيشن" فإن هذه الكاميرا لديها القدرة على تصوير الفيمتوثانية، والتي تمثل مليون مليار أي كوادرليون جزء من الثانية.
وستعطي الكاميرا للباحثين والعلماء بعدا رابعا من الرؤية لم يكن هناك القدرة على رؤيته من قبل، حيث أن أسرع كاميرا مسجلة حاليا لديها القدرة على تصوير 10 تريليونات لقطة لكل صورة في الثانية.
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