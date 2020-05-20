تعرف الى اسرع كاميرا في العالم... مزاياها رائعة

الكاميرا الجديدة طورها أستاذ الهندسة الطبية والكهربائية ليونغ وانغ في المعهد الوطني للبحث العلمي في كيبك، وتستخدم تكنولوجيا مشابهة للتصوير الفوتوغرافي (CUSP)، ولكنها قادرة على التقاط الصور بسرعة فائقة وحساسة جدا.وتستخدم الكاميرا مستشعرات ليزرية خاصة لدها القدرة على تصوير ملايين اللقطات وأجزاء منها بسرعة حقيقية كسرعة لمح البصر أو إغلاق عيونك وفتحها بسرعة، ما يجعلها أسرع كاميرا على وجه الأرض.

وانغ قال إن هذه الكاميرا والتكنولوجيا المستخدمة بها يمكن أن تفتح مجالات جديدة تشمل الفيزياء الأساسية، وتصغير الجيل القادم من "أشباه الموصلات" وعلوم الحياة.