شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موقع هندى: اتهام هاكرز بسرقة تفاصيل 9 ملايين عميل لشركة طيران بريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران على دراية بالتحقيق في هجوم إلكتروني تعرضت له شركة الطيران البريطانية easyJet ، أنهم يشتبهون في قراصنة صينيين تمكنوا من الدخول إلى البريد الإلكتروني وتفاصيل السفر لنحو تسعة ملايين من عملاء إيزي جيت، وقالت المصادر إن أدوات وتقنيات القرصنة المستخدمة في هجوم يناير تشير إلى مجموعة من المتسللين الصينيين المشتبه بهم الذين استهدفوا العديد من شركات الطيران في الأشهر الأخيرة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيمكن أن تؤدي أخبار خرق البيانات إلى غرامة كبيرة لشركة الطيران ذات الميزانية المحدودة، والتي اضطرت بالفعل إلى إيقاف رحلاتها بسبب جائحة COVID-19 وتقاتل مؤسسها وأكبر مساهم في نزاع طويل الأمد حول استراتيجية أعمال الناقل.

ورفضت متحدثة باسم إيزي جيت التعليق على المسؤول عن الهجوم ولم تستطع رويترز تحديد الجهة التي يعمل بها المتسللين نيابة عنهم، فيما لم ترد السفارة الصينية في لندن على طلب للتعليق، كما نفت بكين مرارًا وتكرارًا شن عمليات هجومية عبر الإنترنت وتقول إنها كثيراً ما تكون ضحية لمثل هذه الهجمات نفسها.

وأوضح يوهان لوندجرين، الرئيس التنفيذي لشركة إيزي جيت ، إن هناك مخاوف متزايدة بشأن استخدام البيانات الشخصية لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت حيث يعمل المزيد من الأشخاص من منازلهم بسبب جائحة COVID-19، وقال: "نتيجة لذلك، وبناء على توصية من منظمة المراقبة الدولية (ICO) ، نتواصل مع العملاء الذين تم الوصول إلى معلومات سفرهم وننصحهم بأن يكونوا أكثر يقظة، خاصة إذا تلقوا اتصالات غير مرغوب فيها".

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وقالت المصادر، التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر، إن نفس مجموعة المتسللين استهدفت في السابق سجلات السفر وبيانات أخرى لتتبع حركة أفراد معينين ، بدلاً من سرقة تفاصيل بطاقة الائتمان لتحقيق مكاسب مالية.

وقال ساهر نعومان، محلل استخبارات التهديدات في بي أيه إي سيستمز ، الذي حقق في هجمات مماثلة ، "الاهتمام بمن يسافر في أي الطرق يمكن أن يكون ذا قيمة بالنسبة للاستخبارات المضادة أو أي تتبع آخر للأشخاص المعنيين"، وقالت EasyJet أن تفاصيل بطاقة الائتمان لأكثر من 2000 عميل قد تعرضت أيضًا للخطر ، ولكن لا يبدو أن أي معلومات شخصية قد أسيء استخدامها.

وقالت الشركة إنها استعانت بخبراء في الطب الشرعي للتحقيق في القضية وأبلغت أيضًا المركز الوطني للأمن السيبراني البريطاني (NCSC)، وقال متحدث باسم NCSC: "نحن على علم بهذا الحادث ، وقد عملنا مع easyJet منذ البداية لفهم كيف أثرت على الناس في المملكة المتحدة".

وقال مكتب مفوض المعلومات البريطاني (ICO) إنه يحقق أيضًا في الهجوم وحث أي شخص يتأثر بانتهاكات البيانات على توخي الحذر بشكل خاص بشأن هجمات التصيد الاحتيالي ورسائل الاحتيال، وقالت "للناس الحق في توقع أن تتعامل المنظمات مع معلوماتهم الشخصية بشكل آمن ومسؤول، وعندما لا يحدث ذلك ، سنقوم بالتحقيق واتخاذ إجراءات قوية عند الضرورة".

ويحمي ICO حقوق المعلومات ولديه القدرة على فرض الغرامات، فيما لا تزال شركة الخطوط الجوية البريطانية ، المملوكة لمجموعة شركات AIG ، تستأنف ضد الغرامة التي تلقتها من ICO بقيمة 183.4 مليون جنيه استرليني (225 مليون دولار) بعد أن سرق المخترقون تفاصيل بطاقات الائتمان لمئات الآلاف من عملائها في عام 2018.