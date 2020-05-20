شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تسعى لإطلاق أقمارا صناعية لرصد "الصواريخ فرط الصوتية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم وكالة المبتكرات الفضائية الأمريكية SDA أن تنشر في مدار الأرض مجموعة من الأقمار الصناعية القادرة على متابعة مسارات الصواريخ فرط الصوتية المحلقة في الغلاف الجوي للأرض، حيث تنوي وكالة SDA عقد اتفاقية مع شركة تتولى تصميم 8 أقمار صناعية ذات زاوية الرصد العريضة، بحسب موقع روسيا اليوم.

وبحسب التقارير فإن الصواريخ فرط الصوتية هي عبارة عن صواريخ يمكنها الانطلاق بسرعة "5 ماخ" – أي أسرع خمس مرات من سرعة الصوت على الأقل – وهو ما يعني أن بإمكانه اجتياز ميل (1.6 كيلومتر) في الثانية الواحدة، ويفترض أن تتزود تلك الأقمار الصناعية بأجهزة الكشف العاملة بالموجات تحت الحمراء لتتبادل المعلومات مع أقمار شبكة التجسس الواسعة ويتوقع أن تبدأ تلك الشبكة عام 2022 بنشر أقمارها الصناعية.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت قد أعلنت منذ عامين أنها بحاجة إلى منظومة حديثة مستقبلية تحمي من الأسلحة فرط الصوتية، وقال ممثلون عن البنتاجون آنذاك أن تلك المنظومة يفترض أن تضم أقمارا صناعية جديدة قادرة على اكتشاف الصواريخ فرط الصوتية المحلقة في الغلاف الجوي للأرض.

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بينما قالت صحيفة C41SRNET إن البنتاغون لا يمتلك إلى حد الآن مثل هذه المنظومة، مع ذلك فإن الصحيفة كانت قد أفادت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تعتزم إطلاق 150 قمرا صناعيا جديدا إلى مدار الأرض بحلول عام 2024.