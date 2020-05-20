تكنولوجيا: خدمة PlayStation Now تصل بعدد المشتركين الآن إلى 2.2 مليون مستخدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني عن تسجيل عدد 2.2 مليون مشترك في خدمة الألعاب السحابية PlayStation Now التي تضم مجموعة كبيرة من الألعاب المتنوعة.

إستطاعت خدمة الألعاب السحابية PlayStation Now أن تحقق نمو مضاعف مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي، حيث سجلت خلال العام الماضي عدد مليون مشترك في خدمة الألعاب السحابية، بينما تخطى عدد المشتركين المسجلين الآن 2.2 مليون مشترك، حيث جاءت هذه الزيادة الملحوظة بعد إعلان سوني خططها لخفض الأسعار.

وتقدم سوني خدمة الألعاب PlayStation Now بإشتراك شهري 10 دولار تقريباً بعد أن كان الإشتراك في السابق 20 دولار، أو بإشتراك سنوي 60 دولار تقريباً أي بإنخفاض عن السعر السابق الذي جاء بقيمة 100 دولار.

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ولقد أطلقت شركة سوني خدمة الألعاب السحابية PlayStation Now منذ 5 سنوات تقريباً، لذا تحقق خدمة الألعاب السحابية نمو بطيء إلى حد ما في عدد المشتركين، مقارنة بخدمة مايكروسوفت Xbox Game Pass التي إستطاعت أن تصل بعدد المشتركين إلى 10 مليون مشترك حتى شهر أبريل من عام 2017.

من جانب أخر تحقق خدمة PlayStation Plus نمو في عدد المشتركين الذي وصل إلى 41.5 مليون مشترك في نهاية مارس، أي حققت الخدمة زيادة 5 مليون مشترك عن نفس الوقت من العام الماضي، وتشير بعض التوقعات إلى أن فرض الحظر في الكثير من الدول مع إنتشار فيروس كورونا كان أحد الأسباب الرئيسية للنمو الملحوظ في خدمات الألعاب بشكل عام.

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