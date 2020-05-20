تقرير جديد يكشف لنا عن تفاصيل إضافية حول شاشات طرازات iPhone 12 الأربعة القادمة

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للشائعات، فمن المتوقع أن تقوم شركة آبل بإطلاق أربع طرازات من iPhone 12 في وقت لاحق من هذا العام. هذه الطرازات الأربعة ستأتي مع شاشات بأحجام مختلفة، والآن كشف لنا تسريب جديد من Ross Young الذي كان وراء تسريب مواصفات شاشات هواتف Galaxy Note 20 القادمة من سامسونج، عن الدقة التي ستمتاز بها طرازات iPhone 12 الأربعة القادمة.

في البداية، أوضح لنا Ross Young أن الهاتف iPhone 12 سيصل مع شاشة بحجم 5.4 إنش وبدقة 2340×1080 بكسل، في حين سيصل الهاتف iPhone 12 Max مع شاشة بحجم 6.1 إنش وبدقة 2532×1170 بكسل. من ناحية أخرى، كشف لنا نفس المصدر أن الهاتف iPhone 12 Pro سيصل مع شاشة بحجم 6.1 إنش وبدقة 2532×1170 بكسل، في حين سيصل الهاتف iPhone 12 Pro Max مع شاشة بحجم 6.7 إنش وبدقة 2778×1284 بكسل.

وبالعودة إلى تسريب سابق، فالهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max سيأتيان مع هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، في حين سيأتي الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Max المتبقيين مع هيكل مصنوع من الألومنيوم.

أما بالنسبة لبقية المواصفات التقنية، فسوف يحتوي كل من iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max على ثلاث كاميرات في الخلف مع مستشعر LiDAR، في حين سيأتي الطرازين المتبقيين مع كاميرتين بدون مستشعر LiDAR. سيتم تزويد جميع هذه الهواتف الذكية الأربعة بالمعالج Apple A14 Bionic وسيدعمون شبكات الجيل الخامس 5G كذلك.

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وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Max سيأتيان مع شاشات OLED مصنوعة من قبل شركة BOE الصينية، في حين سيصل الهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max مع شاشات OLED مصنوعة من قبل شركة سامسونج مع العلم بأن شاشات iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max هي الوحيدة التي ستدعم معدل التحديث 120Hz.

وفيما يخص الأسعار، فقد تردد أن iPhone 12 سيُعرض للبيع مقابل 649$ لنسخة 128GB ومقابل 749$ لنسخة 256GB، في حين سيُعرض iPhone 12 Max للبيع مقابل 749$ لنسخة 128GB ومقابل 849$ لنسخة 256GB. أما بخصوص الهاتف iPhone 12 Pro، فهو سيُعرض للبيع مقابل 999$ لنسخة 128GB ومقابل 1099$ لنسخة 256GB ومقابل 1299$ لنسخة 512GB، في حين سيُعرض الهاتف iPhone 12 Pro Max للبيع مقابل 1099$ لنسخة 128GB ومقابل 1199$ لنسخة 256GB ومقابل 1399$ لنسخة 512GB.

لقد سمعنا شائعات عن إحتمال تأجيل إطلاق هواتف iPhone 12 Series إلى العام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن هناك تقارير أخرى تدعي خلاف ذلك، فهي أشارت إلى أن شركة آبل ستمضي قدمًا في خططها الأولية وستقوم بإطلاق هواتفها الجديدة في شهر سبتمبر المقبل كما تعودنا دائمًا على الرغم من ضعف الطلب المُتوقع.