التحديث القادم سيقوم بتعطيل مستشعر فلترة الألوان في الهاتف OnePlus 8 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد صدفنا في الأسبوع تطورًا غريبًا إلى حد ما مع كاميرا 5 ميغابكسل المستخدمة في الهاتف OnePlus 8 Pro والتي تعمل على فلترة الألوان. إتضح أن هذه الكاميرا قادرة على الرؤية من خلال بعض الأشياء الصلبة وبعض الملابس. بطبيعة الحال، هذا أثار بسرعة بعض الأسئلة التي تمت الإجابة عليها الآن من قبل شركة OnePlus التي أكدت كذلك الآن من خلال بيان تم نشره على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أنها ستقوم بتعطيل ميزة فلترة الألوان المثيرة للجدل في التحديث القادم.

للتذكير، في تحقيق موجز أجراه موقع AndroidPIT، إتضح أن الكاميرا الرابعة الموجودة في الواجهة الخلفية للهاتف OnePlus 8 Pro تستطيع الرؤية من خلال بعض الأسطح إذا تم إستيفاء بعض الشروط المناسبة. كيف؟ حسنًا، تحتوي الكاميرات الأساسية التي نستخدمها على فلاتر الألوان لأن المستشعرات تستكشف طبيعيًا فقط كمية الضوء التي تصل إليها بدلاً من الألوان ولديها أيضًا فلتر الأشعة تحت الحمراء لحجب الضوء خارج الطيف المرئي. ومع ذلك، في حالة الهاتف OnePlus 8 Pro، قررت شركة OnePlus إزالة كل منهما مما يجعل الكاميرا حساسة لضوء الأشعة تحت الحمراء.

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ونظرًا لأن المواد تمتص الضوء اعتمادًا على الطول الموجي، فقد تبدو بعض الأشياء شفافة عند توجيه كاميرا OnePlus 8 Pro إليها حتى لو لم تكن شفافة بالعين المجردة. هذا إلى حد كبير يشبه الطريقة التي يكون بها جسم الإنسان شفافًا للأشعة السينية. لذلك إذا كان لديك ما يكفي من ضوء الشمس ( ضوء الأشعة تحت الحمراء ) يسطع على العنصر المعني، وبالطبع، كانت المادة مناسبة، فستبدو شفافة.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة OnePlus أكدت لنا كذلك أنها ستقوم بإعادة ميزة فلترة الألوان للكاميرا في المستقبل بمجرد حل هذه المشكلة.