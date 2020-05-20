Huawei تقول أن هجمات الحكومة الأمريكية على الشركة غير مبررة

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت هناك المزيد من الأخبار السيئة لشركة Huawei في الأسبوع الماضي، فقد أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستمنع الشركات الأمريكية من التعامل التجاري مع شركة Huawei لعام أخر بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون جديد لحماية الأمن القومي، بما في ذلك التصدي لشركة Huawei. في اليوم التالي، أصدرت وزارة التجارة الأمريكية قانونًا جديدًا للتصدير من شأنه أن يمنع الشركاء العالميين لشركة Huawei في مجال أشباه الموصلات من التعامل مع الشركة الصينية.

وردًا على ذلك، أصدر الرئيس التنفيذي لقسم Huawei Rotating، السيد Guo Ping بيانًا خلال قمة Huawei Global Analyst Summit حيث إنتقد علنًا إجراءات الحكومة الأمريكية، واصفًا إياها بأنها تعسفية ومن المحتمل أن تهدد الصناعة بأكملها في جميع أنحاء العالم.

كان العام الماضي صعبًا للغاية بالنسبة لشركة Huawei، ومع ذلك تمكنت الشركة من البقاء على قيد الحياة، بل زادت من البحث والتطوير حيث تهدف إلى مواصلة أعمالها التجارية من دون شركائها الرئيسيين. وأكد Guo Ping أيضًا أن الأعمال التجارية لشركة Huawei لم تتعطل وأن سلاسل التوريد والتعاون مع الشركاء الرئيسيين سيستمران في النمو حيث تهدف الشركة إلى إيجاد حلول جديدة للنكسات.