شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطرح ميزة Shops لمساعدة الشركات الصغيرة على البيع أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعرض الميزة الجديدة، التي تسمى "المتاجر"، قوائم المنتجات في كتالوج تم تحميله ومخصص لإظهار الشكل والأسلوب الخاصين بالعلامات التجارية، ويمكن للمستخدمين تصفح المجموعة الكاملة وحفظ العناصر وتقديم طلب داخل النظام الأساسي.

وأعلن مارك زوكربيرج، مؤسس فيس بوك، عن الميزة الجديدة الذي يأمل أن تساعد أصحاب الأعمال خلال تفشى كورونا، حيث تحدث خلال بث عبر الإنترنت حول المتاجر قائلاً: "إذا لم تتمكن من فتح متجرك أو مطعمك فعليًا، فلا يزال بإمكانك تلقي الطلبات عبر الإنترنت وشحنها إلى الأشخاص".



فيس بوك

أجبر فيروس كورونا مئات الآلاف من الشركات الصغيرة على إغلاق أبوابها بنسبة 11%، كما أن العديد منها لم يُعاد فتحه إذا لم يتغير الوضع في الأشهر الثلاثة المقبلة.

لقد مكن فيس بوك الشركات من بيع المنتجات على المنصة وعلى انستجرام في الماضي، لكن الآن المتاجر تسمح لها بتخصيص واجهة متجر تعكس علامتها التجارية.

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وستتمكن الشركات في المستقبل من بيع منتجاتها عبر تطبيقات فيس بوك المختلفة، والتي من بينها واتس آب وماسنجر وInstagram Direct.

سيكون بإمكانهم أيضًا وضع علامة على المنتجات في البث المباشر، وكل ما يجب على العملاء فعله هو الضغط على العلامة وإعادة توجيههم إلى صفحة طلب المنتج.

وقال زوكربيرج، إنها تجربة واحدة بسيطة ومتسقة عبر هذه المجموعة من التطبيقات، مما يعني أنها أسهل للأشخاص، مضيفا "هذا بالطبع يعني أنه سيكون هناك تحويلات أعلى ومبيعات أكثر للشركات الصغيرة".

على الرغم من أن هذه ستكون فرصة رائعة للأعمال التجارية لإيصال منتجاتها إلى الجماهير، إلا أن هذه الخطوة توفر أيضًا لفيسبوك تدفقات إيرادات إضافية.

يمكن لمالكي الأنشطة التجارية شراء إعلانات لمتاجرهم ويتلقى فيس بوك رسومًا عندما يشتري الأشخاص عناصر في خيار الدفع.