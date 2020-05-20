شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير أقمار صناعية يمكنها التحذير من الهجمات الصاروخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها وقعت عقدا مع شركة أمريكية لصنع أقمار صناعية، تكون مهمتها التحذير من الهجمات الصاروخية، فيما كشف موقع البنتاجون أن قيمة العقد الموقع مع شركة Northrop Grumman لإنتاج الأقمار الصناعية من الجيل الجديد هى 2.375 مليار دولار، والهدف من إنتاج ونشر هذه الأقمار هو التحذير من اقتراب الصواريخ المعادية.

وبحسب موقع روسيا اليوم، ووفقا للعقد، ستنتج شركة Northrop Grumman قمرين صناعيين يعملان فى المدارات القطبية، ضمن إطار برنامج الجيل التالى من الأشعة تحت الحمراء الثابتة Next-Gen OPIR)). وعلى الشركة تنفيذ بنود العقد بحلول ديسمبر عام 2025.

تجدر الإشارة إلى أن شركتين أمريكيتين تشاركان فى برنامج Next-Gen OPIR هما نورثروب جرومان و لوكهيد مارتن، ووفقا لـ Space News استلمت شركة لوكهيد مارتن أكثر من ثلاثة مليارات دولار، لإنتاج ثلاثة أقمار صناعية من الجيل الجديد، ستعمل فى المدار الأرضى الجغرافى المتزامن.

على جانب آخر كشفت شركة SpaceX أن أول مركبة فضائية مأهولة سيتم إطلاقها الأسبوع المقبل، والتى ستكون أيضا أول مركبة تنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية من الأراضى الأمريكية منذ 2011، فسينطلق رواد الفضاء فى وكالة ناسا روبرت بهنكن ودوجلاس هيرلى فى مركبة الفضاء كرو دراجون التابعة للشركة من مركز كنيدى للفضاء فى كيب كانافيرال، فلوريدا يوم 27 مايو.