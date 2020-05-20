تكنولوجيا: كاميرة ZV-1 المرتقبة من سوني تأتي بتصميم يحاكي RX100 وتستهدف مدونات الفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سوني للإعلان عن كاميزة جديدة يوم 26 من مايو، حيث من المتوقع أن تكشف الشركة النقاب عن كاميرة ZV-1 التي تأتي بحجم صغير وتصميم يحاكي RX100، والتي تستهدف مدونات الفيديو.

نشرت Sony Alpha تغريدة على تويتر حول إعلانها القادم لإصدار جديد من الكاميرات، والذي يأتي بتصميم صغير الحجم وفقاً للإعلان التشويقي، كما تظهر الكاميرة في الإعلان بشاشة قابلة للفصل عن هيكل الكاميرة، وتؤكد التوقعات على أن الإصدار المرتقب هو Sony ZV-1.

ظهرت بعض التفاصيل حول مواصفات كاميرة Sony ZV-1 المرتقبة عبر Sony Alpha Rumors، حيث تشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار يعد إصدار مثالي لمدونات الفيديو، حيث تأتي الشاشة القابلة للفصل لدعم المستخدم في متابعة التصوير، كما تدعم الكاميرة إدراج الميكروفون أو الملحقات الأخرى عبر وحدة مخصصة.

أيضاً تتميز كاميرة Sony ZV-1 بزر كبير الحجم باللون الأحمر لدعم تسجيل الفيديو الذي يختلف عن تصميم RX100، كما تأتي كاميرة Sony ZV-1 بميزة التركيز التلقائي الذي يرتكز على العين.

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ولقد قدمت سوني كاميرة RX100 VII بتصميم صغير من فئة point-and-shoot، حيث تتميز بآداء قوي، مع مقبس خاص بالميكروفون لدعم مدوني الفيديو بشكل جيد، إلا أنها تأتي ببعض المميزات التي عرفت في الكاميرات الثابتة بشكل خاص.

من جانب أخر أشارت التسريبات التي جاءت عبر Sony Alpha Rumors أن كاميرة Sony ZV-1 تنطلق بمستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل وحجم 1 إنش، مع فتحة عدسات من F1.8 إلى 2.8 وبعد بؤري من 24-70مم، كما تضم زر bokeh مخصص يعمل من خلال اللمس السريع، مع إعدادات بصرية لتصوير bokeh مثالي، أيضاً لا تتضمن برمجيات ترتكز على تصوير portrait.

كما تقدم سوني كاميرة Sony ZV-1 بتصميم أفضل في المقبض ليدعم التحكم في الكاميرة بشكل أفضل ومنع إنزلاق الكاميرة نتيجة لحجمها الصغير، لذا نترقب الإعلان عن الكاميرة قريباً لنتعرف على تفاصيل أكثر حول إصدار سوني الجديد من الكاميرات لهذا العام.

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