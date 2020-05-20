تكنولوجيا: vivo تدعم هاتف X50 Pro بمستشعر GN1 الجديد من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن vivo تخطط لدعم هاتف X50 Pro القادم بمستشعر GN1 الذي أعلن عنه من سامسونج مؤخراً.
نشرت vivo الكثير من الإعلانات التشويقية حول سلسلة هواتف X50 المرتقبة، ومن جديد تأتي تفاصيل جديدة حول كاميرة هاتف X50 Pro التي تتميز بمستشعر سامسونج GN1.
جاءت التفاصيل الجديدة حول كاميرة هاتف X50 Pro على Weibo عبر مدير الإنتاج في شركة vivo، حيث شارك إعلان سامسونج عن مستشعر ISOCELL GN1 الجديد بدقة 50 ميجا بيكسل، الذي يدعم أحد إصدارات الشركة قريباً، لذا من المتوقع أن يحصل هاتف X50 Pro على مستشعر الكاميرة الجديد.
وتتوافق هذه التفاصيل مع مقطع تشويقي أخر نشر من vivo، ركزت قيه الشركة بشكل خاص على كفاءة التصوير في الإضاءة المنخفضة في هاتفها المرتقب X50 Pro، هذا إلى جانب تأكيد العملاق الكوري على بدء الإنتاج الضخم بالفعل للمستشعر.
من جانب أخر نشرت vivo عينات لصور إلتقطتها كاميرة X50 Pro مميزة بحجم بيكسل 2.4µm، مع حجم مستشعر 1/1.3، كما تأتي الكاميرة بقدرة على إنتاج صورة بدقة 100 ميجا بيكسل، وهي المواصفات التي جاء بها مستشعر ISOCELL GN1 الجديد من سامسونج.
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