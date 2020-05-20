شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول مهمة مأهولة لمركبة SpaceX لرواد الفضاء الأسبوع المقبل..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة SpaceX أن أول مركبة فضائية مأهولة سيتم إطلاقها الأسبوع المقبل، والتي ستكون أيضا أول مركبة تنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية من الأراضي الأمريكية منذ 2011، فسينطلق رواد الفضاء في وكالة ناسا روبرت بهنكن ودوجلاس هيرلي في مركبة الفضاء كرو دراجون التابعة للشركة من مركز كنيدي للفضاء في كيب كانافيرال ، فلوريدا يوم 27 مايو الساعة 4:32 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (9:32 مساءً بتوقيت المحيط الهادي).

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه كجزء من مهمة "Demo-2"، سيلتحم الرواد بمحطة الفضاء الدولية (ISS) بعد حوالي 19 ساعة، وسيبقوا هناك لمدة تصل إلى أربعة أشهر.

تلقت SpaceX مليارات الدولارات من وكالة ناسا منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث تزود محطة الفضاء الدولية بالبضائع منذ عام 2012.

وتقول ناسا: "عند إطلاقها من منصة الإطلاق 39A فوق صاروخ فالكون 9 المصمم خصيصًا، ستسرع كبسولة كرو دراجون بالرواد إلى حوالي 17000 ميل في الساعة وتضعهما في مسار اعتراض مع محطة الفضاء الدولية ''.

كما أنه بمجرد دخولها إلى المدار، سيتحقق الطاقم والتحكم في مهمة SpaceX من أداء المركبة الفضائية على النحو المنشود من خلال اختبار نظام التحكم البيئي وشاشات العرض ونظام التحكم وموجهات المناورة من بين أمور أخرى.

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وأضافت ناسا، "تم تصميم المركبة الفضائية للقيام بالالتحام بشكل مستقل، ولكن رواد الفضاء على متن المركبة الفضائية والمحطة ستراقب النهج والرسو بجدية ويمكنها السيطرة على المركبة الفضائية إذا لزم الأمر."

تساعد مهمة Demo-2 ،SpaceX على ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع الفضاء الخاص، وذلك أيضا بفضل صاروخها القابل لإعادة الاستخدام Falcon 9.

تفوقت SpaceX الآن على عملاق الطيران Boeing، الذي فشل عرضه غير المأهول لسفينة Starliner في العام الماضي.

وتأتي مهمة Demo-2 بعد مهمة Demo-1 غير المأهولة، التي تم إطلاقها في مارس 2019، والتي كانت بمثابة اختبار ناجح لمركبة كرو دراجون.