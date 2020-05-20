الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة.. وتعلن موعد انكسار الموجة الحارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس لليومين المقبلين (الخميس - الجمعة).

وتشهد البلاد اليوم، الأربعاء، طقسًا شديد الحرارة على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، بينما الرياح معتدلة.

وقالت الهيئة إن البلاد لا زالت تقع تحت تأثير منخفض السودان الموسمي، الذي تسبب في ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يكون الطقس أيضا شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، نهارا معتدل ليلا، وأمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم فهي كالتالي:

القاهرة 43- 29، الوجه البحري 42 -28، السواحل الشمالية 37- 24، جنوب سيناء 37 -29، شمال الصعيد 44- 30، جنوب الصعيد 44 - 31.

وتوقعت الهيئة أن يستمر الطقس شديد الحرارة يوم غد الخميس على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، بينما تكون الرياح معتدلة.

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كما توقعت سقوط الأمطار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد الخميس فهي كالتالي:

القاهرة 43- 29، الوجه البحري 42 -28، السواحل الشمالية 37- 24، جنوب سيناء 38 -23، شمال الصعيد 44- 28، جنوب الصعيد 45 - 32.

وقالت الهيئة إن البلاد ستشهد يوم الجمعة المقبل طقسًا حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً، شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وعن درجات الحرارة المتوقع ليوم الجمعة فهي كالتالي:

القاهرة 37- 22، الوجه البحري 36-21، السواحل الشمالية 27- 20، جنوب سيناء 40-27، شمال الصعيد 39- 24، جنوب الصعيد 44- 31.​