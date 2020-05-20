مايكروسوفت تجلب تطبيقات Linux GUI إلى ويندوز 10

قدمت شركة مايكروسوفت وعودًا بتحسين (WSL) بشكل كبير من خلال دعم تطبيقات واجهة المستخدم الرسومية (GUI) وتسريع أجهزة وحدة معالجة الرسومات (GPU)، حيث تخطط عملاقة البرمجيات الآن لدعم تطبيقات لينكس المتمتعة بواجهة المستخدم الرسومية (Linux GUI)، التي سيتم تشغيلها جنبًا إلى جنب مع تطبيقات ويندوز العادية.

وتعد (Windows Subsystem for Linux) أو (WSL) عبارة عن طبقة توافق لتشغيل الملفات التنفيذية الثنائية لنظام لينكس على ويندوز 10، وأعلنت مايكروسوفت في شهر مايو 2019 عن (WSL 2)، التي جلبت معها تغييرات مهمة، مثل نواة لينكس الحقيقية، من خلال مجموعة فرعية من ميزات (Hyper-V).

ويعمل ويندوز 10 حاليًا على مليار جهاز نشط شهريًا، من ضمنها أجهزة الحواسيب ومنصات (Xbox One) وأجهزة (HoloLens)، مما يجعله منصة ضخمة، ومن المفترض أن يصبح النظام التشغيلي قادر قريبًا على تشغيل تطبيقات (Linux GUI)، مما يعني إمكانية تشغيل إصدار لينكس من متصفح فايرفوكس إلى جانب إصدار ويندوز.

ويجعل التكامل المنصة المفتوحة المصدر أسهل قليلاً في الاستخدام داخل ويندوز، وكان على المطورين في السابق إعداد خادم جهة خارجية لتشغيل تطبيقات (Linux GUI)، إلا أن أداء الرسومات السيئ كان دائمًا مشكلة.

Advertisements

وتعد مايكروسوفت بحل هذه المشكلة أيضًا، إذ سيحصل ويندوز 10 قريبًا على دعم إضافي لتسريع أجهزة وحدة معالجة الرسومات (GPU) باستخدام أدوات لينكس، ويركز هذا في المقام الأول على سيناريوهات التطوير التي تنطوي على الحوسبة المتوازية أو التدريب على التعلم الآلي ونماذج الذكاء الاصطناعي.

وسيبدأ تسريع أجهزة وحدة معالجة الرسومات (GPU) في الظهور في الأشهر القليلة القادمة لمشتركي برنامج (Windows 10 Insiders)، وتخطط مايكروسوفت لمشاركة المزيد من المعلومات حول توقيت دعم تطبيقات (Linux GUI) في وقت لاحق من هذا العام.

ومن الواضح أن جميع التحسينات الأخيرة التي تم إجراؤها على لينكس تستهدف بشكل مباشر المطورين الذين يريدون استخدام ويندوز كأداة تطوير، وأدخلت مايكروسوفت بعض التحسينات القوية على ويندوز مع (WSL) في السنوات الأخيرة بعد أن فاجأت الجميع بإضافة (Bash shell) إلى ويندوز قبل أربع سنوات.

وأضافت مايكروسوفت (OpenSSH) في ويندوز 10، كما وفرت (Ubuntu) و (SUSE Linux) و (Fedora) ضمن متجر ويندوز، وأطلقت أداة سطر أوامر (Windows Terminal) على شكل معاينة في العام الماضي، وتعمل عملاقة البرمجيات أيضًا على تحسين تكامل ملفات لينكس في (File Explorer) لنظام التشغيل ويندوز 10.