المساعد الصوتي Celia يتوفر على Huawei P40

أصبح المساعد الصوتي من هواوي المسمى (سيليا) Celia متاحًا الآن بالكامل على هواتف (Huawei P40) و (Huawei P40 Pro) و (Huawei P40 Pro Plus) العاملة بأحدث إصدار من واجهة المستخدم (EMUI 10.1).

ويأتي ذلك بعد أن تلقت سلسلة (Huawei P40) قبل أسبوع تقريبًا تحديث (EMUI 10.1.0.121)، الذي قدم إعداد (Huawei Assistant) مع إشارات إلى المساعد الصوتي (سيليا) Celia.

وطورت الشركة الصينية مساعدها الصوتي المخصص كبديل لمساعد جوجل الصوتي (Google Assistant)، وتم الإعلان عن سيليا في الأصل أثناء حدث الإطلاق عبر الإنترنت لسلسلة (Huawei P40)، لكن حزمة البرامج الثابتة الأولية لم تتضمن المساعد الصوتي.

وتحاول هواوي جاهدة فصل خدمات جوجل عن واجهة المستخدم خاصتها لنظام أندرويد المسماة (EMUI) بسبب الحظر التجاري المفروض على الشركة من قبل الحكومة الأمريكية.

ويعد استبدال متجر (Google Play) بمتجر (Huawei AppGallery) وشحن خدمات هواوي المحمولة (HMS) بدلاً من خدمات جوجل المحمولة (Google Mobile Services) بعضًا من الخطوات البارزة في هذا الاتجاه.

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ويقتصر توفر المساعد الصوتي في الوقت الحالي على عدد معين من المناطق، ويمكن تنشيطه عبر نطق عبارة “Hey Celia”، كما أن الضغط على زر الطاقة لمدة ثانية ينشط المساعد الصوتي أيضًا.

ويحتاج المستخدمون إلى تعيين الإعدادات المحلية على المملكة المتحدة أو فرنسا أو إسبانيا أو تشيلي أو المكسيك أو كولومبيا بشكل سابق لتشغيل ميزة المساعد الصوتي، الذي يدعم حاليًا ثلاث لغات هي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

ويجب أن يكون المساعد قادرًا على الاندماج بسهولة مع تطبيقات (EMUI) الأساسية والسماح للمستخدمين بتبديل إعدادات الجهاز والمصباح اليدوي وكذلك بدء التسجيل الصوتي وترجمة الجمل وتشغيل محتويات الوسائط المتعددة والتحقق من الطقس وضبط المنبهات.

ويتوافق (Celia) أيضًا مع عدسة الذكاء الاصطناعي (HiVision) والتسوق باللمس بالذكاء الاصطناعي، وبصرف النظر عن مجموعة (Huawei P40) الرائدة، فإن المساعد الصوتي يجب أن يتاح في الأشهر القادمة للمزيد من مستخدمي أجهزة هواوي وهونر العاملة بواجهة المستخدم (EMUI 10.1).