هونر تعلن عن حاسوبها اللوحي Honor V6 بتصميم مميز

أعلنت (هونر) Honor – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – اليوم الثلاثاء عن حاسوبها اللوحي الجديد (هونر في6) Honor V6 الذي يتميز بتصميمه الشبيه بالهواتف الذكية، خاصةً فيما يتعلق بالكاميرا الخلفية.

ويقدم (هونر في6) شاشة بقياس 10.4 بوصات وبدقة 2000×1200 بكسل تغطي ما نسبته 84% من واجهة الحاسوب. ويحتوي الحاسوب أيضًا معالجًا من نوع (كيرين 985)، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ويأتي الحاسوب مع قلم إلكتروني تسميه الشركة (ماجيك بنسل) Magic Pencil مع 4096 مستوى من مستويات تحسس الضغط، كما يدعم الحاسوب إمكانية المشاركة السريعة مع هواتف هونر وهواوي.

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وعلى ظهر الحاسوب اللوحي هناك كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وأمامية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0. ويحتوي الحاسوب بطارية بسعة 7,250 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 22.5 واطًا عن طريق منفذ USB-C.

وبرمجيًا، يعمل الحاسوب بواجهة المستخدم Magic UI 3.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10، ولكن الحاسوب – في ظل العقوبات الأمريكية على هواوي – يفتقر إلى خدمات جوجل المحمولة.

ولم تعلن هونر عن تفاصيل سعر (هونر في6) وتوافره، ولكن يمكن التسجيل للحصول عليه في الصين، مع الإعلان عن السعر وتاريخ الإطلاق في شهر حزيران/ يونيو المقبل.