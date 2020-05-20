جوجل تعلن عن حزمة من الميزات القادمة إلى كروم

أعلنت شركة جوجل اليوم الثلاثاء عن عدد من الميزات الجديدة القادمة إلى متصفح الويب التابع لها كروم التي ستجعل المتصفح أكثر أمانًا وخصوصيةً.

فبالإضافة إلى ميزتي جمع التبويبات، والمنع التلقائي للإعلانات المستنزِفة لطاقة البطارية، سيحصل المتصفح على مجموعة من التحسينات على الأمن، والأمان، والخصوصية.

وأوضحت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة أن الإصدار القادم خلال الأسابيع المقبلة سيأتي مع تغييرات على واجهة المستخدم، والمزيد من العلامات التي تمنع المستخدمين من زيارة المواقع المشبوهة، وخدمة DNS أكثر أمنًا، وملفات تعريف الارتباط، أو ما يُعرف أيضًا بـ (كوكيز) Cookies، الخارجية في وضع التصفح الآمن Incognito Mode.

وتهدف جوجل من خلال الإصدار القادم إلى تسهيل وصول المستخدمين إلى بعض الأزرار والإعدادات، خاصةً إعدادات ملفات تعريف الارتباط، وإعدادات الخصوصية، والامتدادات، وإعدادات مزامنة جوجل.

ومن التغييرات القادمة إلى المتصفح، أداة (فحص الأمان) Safety Check. ومع أن هذه الأداة موجودة بالفعل، إلا أن جوجل ستوسعها بطريقة تسمح بفحص الخروقات المتعلقة بكلمات المرور. فإن كان المستخدم يستخدم أدوات كروم لحفظ كلمات المرور، فإن المتصفح سيكون قادرًا على تحذيره عندما يُخترق أحد المواقع التي يستخدمها.

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وفي الإصدار القادم أيضًا من كروم، ستقدم جوجل خيارًا جديدًا اسمه (التصفح الآمن المُحسَّن) Enhanced Safe Browsing، الذي إن فُعِّل فإن المستخدم سيُشارك عناوين مواقع الويب غير الشائعة مع جوجل لحظيًا. والسبب وراء ذلك أن جوجل تجد أن المحتالين أصبحوا يسجلون ويستخدمون مواقع تصيد جديدة بسرعة عالية.

وتقول جوجل: إن هذا الخيار سينضم أيضًا مع المعلومات التي استُخرجت من حسابات جيميل الشخصية، و(درايف). فعلى سبيل المثال، إن اكتشفت خدمة جيميل بريدًا إلكترونيًا غير مرغوب فيه يحتوي على رابط غامض، فيمكن للخيار إعلام كروم بأن الموقع المعني هو موقع للتصيد الاحتيالي إن نقر عليه المستخدم.

ومن الميزات الجديدة أيضًا تفعيل ميزة DNS-over-HTTPS، وهي طريقة الهدف منها زيادة خصوصية المستخدم وأمانه عن طريق منع التنصت، ومنع التلاعب ببيانات DNS عن طريق هجمات (رجل في الوسط)، وذلك باستخدام بروتوكول HTTPS لتشفير البيانات.