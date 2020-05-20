شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على المدينة الأكثر صداقة للبيئة بالمملكة المتحدة. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت بيتربورو على لقب "المدينة الأكثر خضرة في المملكة المتحدة" لتفاصيلها الصديقة للبيئة، بعد أن كشفت الدراسة أن واحدًا من بين كل تسعة منازل بها ألواح شمسية على السطح، وكشفت دراسة أن بيتربورو لديها أكبر عدد من المنازل ذات الألواح الشمسية على سطح أي مدينة أو بلدة في المملكة المتحدة بواقع 11.1 % من إجمالي البلدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كما أظهر التحليل الذى شمل 371 من السلطات المحلية في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز، أن لندن بها عدد قليل جدًا من الألواح الشمسية مقارنة بعدد الأسر، فمن بين 5،245 أسرة في منطقة مدينة لندن ، تم تجهيز 15 أسرة فقط بألواح شمسية.

تمتلك كنسينجتون وتشيلسي أدنى نسبة من الأسر التي لديها ألواح شمسية في البلاد، بنسبة منخفضة تبلغ 0.16 %، وجمع مطور المشروع البيئي Etopia البيانات وحللها حول عدد الألواح الشمسية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وقد استندت إلى عدد تركيبات الألواح الشمسية مع عدد الأسر المبلغ عنها في كل سلطة محلية عبر بريطانيا.

ووفقًا للبحث ، فإن 2.96 % فقط من الأسر في جميع أنحاء الدول البريطانية لديها ألواح شمسية في المتوسط، وخلف بيتربورو، تشكل مدينة ستيرلنج الاسكتلندية ومدينة ريكسهام الويلزية المراكز الثلاثة الأولى، بنسبة 10.1 و 7.3 في المائة على التوالي.

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قال جوزيف دانيلز، الرئيس التنفيذي لمشروع Etopia: "على الرغم من أن بيتربورو هى الأفضل أداءً، ألا أنه لا تزال أكثر من 88% من الأسر تفتقر إلى الطاقة الشمسية، لذلك هناك الكثير الذي يتعين القيام به".

وأضاف دانيلز: "يحتاج صانعو السياسات والموردون إلى دراسة السبب في أن العديد من المناطق لديها مستويات ضعيفة بشكل خاص من التركيبات الشمسية بينما تتقدم مناطق أخرى بسرعة".

وأوضح: "قد لا تكون المملكة المتحدة أكثر الأماكن المشمسة على وجه الأرض، ولكن التكنولوجيا قد تحسنت بما يكفي على مدار العشرين عامًا الماضية لتكون جديرة بالاهتمام في أي مكان في البلاد".

جدير بالذكر أن المملكة المتحدة المزيد والمزيد من مصادر الطاقة المتجددة وتتحرك بشكل متزايد بعيداً عن الوقود الأحفوري.