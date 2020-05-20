شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق جوجل يدعم الآن الوضع المظلم .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان عام 2019 عام الوضع المظلم، مف العام، طرحت جوجل أخيرا Googleخيار الوضع المظلم لتطبيق البحث، حيث يبدأ طرح الوضع المظلم اليوم وسيتلقى المزيد من الهواتف على مدار الأسبوع، لذلك إذا لم تشاهده الآن، فقد تضطر إلى الانتظار لبضعة أيام، فيما كانت الميزة جزءًا من الإصدار التجريبي من التطبيق لبضعة أشهر، ولكنها الآن جاهزة لإصدار أوسع.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فعند الحصول على التحديث، لا يجب علي المستخدم اتخاذ أي إجراء لتمكين الوضع المظلم - سيكتشف التطبيق إعدادات شاشة الجهاز ويتبعه - على الأقل إذا كان يعمل بنظام Android 10 أو iOS 13. (قد يحتاج مستخدمي iOS 12 لتشغيل الميزة يدويًا.)

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ويمكنك إيقاف تشغيل الوضع المظلم من داخل التطبيق إذا لم يكن ذلك حسب ذوقك، فيما يجب أن تساعد الواجهة الداكنة في إنشاء مظهر أكثر توحيدًا عبر تطبيقات هاتفك الذكي، ويمكن أيضًا أن تكون وسيلة لتخفيف بعض إجهاد العين.





وفى وقت سابق من هذا الشهر، أوضح خافيير سولتيرو، نائب رئيس G Suite، فى منشور أن النظام الأساسى كان يضيف الملايين من المستخدمين يوميًا ولهذا السبب قرروا جعله مجانيًا، إذ قال: "فى الشهر الماضى، كنا نضيف ما يقرب من 3 ملايين مستخدم جديد كل يوم، وهذا هو السبب فى أننا نوسع الاستخدام ليشمل المزيد من الأشخاص حول العالم، ومع 50 مليون عملية تنزيل و 3 ملايين مستخدم جديد يوميًا، لا توجد حتى الآن فكرة عن المستخدمين النشطين يوميًا لمنصة جوجل".