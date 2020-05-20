الإعلان رسميًا عن Amazfit Ares، وتضم تصميم متين وبطارية تصمد لأسبوعين

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية Huami التابعة لشركة Xiaomi اليوم بكشف النقاب عن ساعتها الذكية Amazfit Ares التي تستهدف الرياضيين. هذه الساعة الذكية الجديدة من الشركة الصينية تمتاز بتصميم متين والقدرة على تتبع 70 نوع مختلف من الرياضات وتحليل الأداء عبر منصة Firstbeat ونظام تحديد المواقع وتتبع معدل ضربات القلب.

هذه الساعة الذكية الجديدة من شركة Huami تأتي كذلك مع شاشة حساسة للمس بحجم 1.28 إنش وبدقة 176×176 بكسل محمية بطبقة Gorilla Glass 3. هي مصنوعة من مادة البوليكاربونات، وتزن 48 جرامًا فقط وتفتخر بقدرتها على مقاومة المياه في عمق يصل إلى 50 مترًا. وبصرف النظر عن قدراتها على تتبع الرياضات المختلفة، فهذه الساعة الذكية تتميز أيضًا بإمتلاكها لمستشعر ضربات القلب Biotracker PPG، وتدعم تتبع النوم.

Advertisements

يمكن ربط هذه الساعة الذكية مع أي جهاز أندرويد يعمل بنظام Android 5.0 أو إصدار أعلى ومع أي جهاز iOS يعمل بنظام iOS 10 أو إصدار أعلى عن طريق البلوتوث. تأتي بطارية هذه الساعة الذكية بسعة 200mAh، وهي البطارية التي تعد كافية وفقا لشركة Huami بالصمود لنحو 14 يومًا في ظل الإستخدام العادي مع العلم بأنه يمكن إعادة شحنها بالكامل في غضون ساعتين فقط. وفي حالة إذا تم إيقاف البلوتوث وتم تفعيل وضع الساعة فقط، فبإمكان Amazfit Ares الصمود لما يصل إلى 90 يومًا. يتم شحن الساعة عن طريق حامل مغناطيسي خاص مدرج في العلبة.

عمومًا، الساعة الذكية الجديدة Amazfit Ares ستُكلف الراغبين في الحصول عليها ما يُعادل 70 دولار أمريكي، وستكون متاحة باللون الأسود والأخضر مع العلم بأنها متاحة الآن بالفعل للطلب المسبق وسيتم عرضها للبيع بشكل رسمي يوم 1 يونيو.