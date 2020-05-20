شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث ‘PES’ Euro 2020 المؤجل يصل فى 4 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مطور لعبة PES أن تحديث Euro 2020 سيكون متاحًا لـ PlayStation 4 وXbox One والكمبيوتر الشخصي في 4 يونيو المقبل، وهو الأمر المميز لعشاق لعبة كرة القدم، وذلك بحسب موقع engadget الأمريكى.

فمع إلغاء العديد من الأحداث الرياضية الحية بسبب انتشار فيروس كورونا COVID-19، تحول المشجعون إلى الرياضات الإلكترونية، ولكن حتى هؤلاء واجهوا انتكاسات وتأخيرات متعلقة بالوباء، ففي هذا الربيع، وعدت شركة كونامي بأن تحديث Euro 2020 المجاني لـ eFootball PES 2020 سيكون جاهزًا في 30 أبريل.

لكن في وقت لاحق، أجلت كونامي التحديث إلى أجل غير مسمى عندما تأخرت بطولة كرة القدم الأوروبية لمدة عام، ليأتى خبر اليوم بمثابة إعادة الأمل لعشاق الألعاب الإلكترونية.

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سيبقى دوري DLC يضم جميع المنتخبات الوطنية الـ 55 وأنشطة ترفيهية مفصلة لملاعب ويمبلي وسانت بطرسبرج، ولا يزال لاعبى UEFA Euro 2020 المميزين، وأيام المباريات، وغيرها من الأحداث داخل اللعبة مخططة ولكنهم عرضة للتغيير، لكن لن يتم إطلاق سراح الفريق الرسمي للبطولة، فيما خططت كونامي لإضافة الكرة الرسمية لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 في أواخر يونيو، ولكن الآن، ستشمل الكرة في إصدار 4 يونيو.

لكن على الرغم من تأخر التحديث قليلاً، مع استمرار إلغاء الألعاب الرياضية الحية في الغالب، فهذه هي الطريقة الوحيدة التي سترى بها يورو 2020 هذا العام.