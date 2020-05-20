شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تطرح وضع "القيادة الذاتية الكاملة" يوليو المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركة تسلا أن نظام ""Full Self-Driving" أو القيادة الذاتية بالكامل، ستشهد ارتفاعًا في الأسعار وستكلف ما يصل إلى 10 ألاف دولار دولارًا إضافيًا في جميع أنحاء العالم في الأول من يوليو، ولم يذكر رئيس الشركة سعرًا نهائيا، مع ملاحظة أن الخيار يكلف العملاء حاليًا 7000 دولار.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، ففي تغريدة للمتابعين، قال "ماسك" إن الحزمة ستصبح أكثر تكلفة بمرور الوقت مع اقترابها من تحقيق قدرات القيادة الذاتية الكاملة الحقيقية، وقال أيضًا إن قيمة الحزمة ستتجاوز 100،000 دولار في تلك المرحلة، مضيفا أنه لا يأمل أن يدفع العملاء هذا المبلغ عندما يحين الوقت.

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وقد تم إطلاق نظام "القيادة الذاتية الكاملة" من تسلا كإضافة بقيمة 5000 دولار أمريكي إلى أن ترفع شركة صناعة السيارات سعرها خلال العام الماضي، وقد أخبر ماسك العملاء في السابق بأن يتوقعوا أن "ترتفع تكاليف الخيار بشكل كبير بمرور الوقت"، لذا فإن زيادة الأسعار الأخرى لا تشكل مفاجأة.

ومع ذلك، وعدت تسلا ببديل لأولئك الذين يفضلون عدم دفع ما يقرب من 10 آلاف دولار دفعة واحدة، كذلك فخلال خلال مكالمات أرباح شركة تصنيع السيارات للربع الأول من العام، أعلنت أن منتجها الكامل للقيادة الذاتية سيصبح متاحًا كاشتراك شهري يبدأ في وقت لاحق من هذا العام.