شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك مشاهدة لحظات الانقلاب الشمسى الصيفى دون الخروج من منزلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه لضمان استمرار الناس في الاستمتاع باللحظة التي تميز أطول يوم في السنة، قال مركز التراث الإنجليزي إنه سيطلق البث المباشر من النصب التذكاري الذى يصل له عشرات الآلاف مرتين في السنة للاحتفال بالانقلاب الشتوي والصيف.

ويعد الانقلاب الشمسي هو ظاهرة تصل فيها الشمس إلى أقصى نقطتي ارتفاع وانخفاض في قوس المسار اليومي لحركتها الموسمية قبيل أن تعكس مسارها.

وقال مركز التراث الإنجليزي: "لا يمكننا الترحيب بك شخصيًا هذا العام بسبب الإجراءات المعمول بها لمكافحة فيروس كورونا، لكن تغطيتنا الحية لغروب الشمس وشروقها تعني أنك لن تفوت لحظة من هذه المناسبة الخاصة"، مضيفا "ستلتقط كاميراتنا أفضل إطلالات على ستونهنج، مما يسمح لك بالتواصل مع هذا المكان من منزلك"

وحث المركز الناس على عدم السفر إلى النصب التذكارى من أجل الانقلاب للحفاظ على سلامة الجميع، مضيفا أنهم يأملون في الترحيب بالناس في حدث العام المقبل.

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سيبدأ البث المباشر يوم السبت 20 يونيو الساعة 21:26 بالتوقيت الصيفي البريطاني لغروب الشمس ومرة أخرى الساعة 04:52 بالتوقيت الصيفي البريطاني لشروق الشمس، حيث سيتم بثه قبل نصف ساعة من كل جلسة.

سيتم بث الحدث في جميع أنحاء العالم على فيس بوك وحفظه ليشاهده الأشخاص في وقت آخر إذا لم يتمكنوا من الاستيقاظ لشروق الشمس.

وقال نيكولا تاسكر، مشرف النصب التذكارى: "لقد تشاورنا على نطاق واسع حول ما إذا كان بإمكاننا المضي قدمًا بأمان وكنا نود بشدة استضافة الحدث كالمعتاد، ولكن للأسف، في النهاية، لا يوجد لدينا خيار سوى الإلغاء".

وأضاف: "نأمل أن يوفر البث المباشر فرصة بديلة للأشخاص القريبين والبعيدين للتواصل مع هذا المكان الروحي في مثل هذا الوقت الخاص من العام، ونتطلع إلى الترحيب بالجميع في العام المقبل".